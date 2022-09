Wirtschaft & Politik

Tag der offen­en Tür in der BFI Pro­duktions­schule in Steyr

STEYR. Schon seit 20 Jahren werden in der BFI Produktionsschule in Steyr Jugendliche fit für den Arbeitsmarkt gemacht. Am Donnerstag, 15. September, lädt die BFI-Produktionsschule Steyr, Gaswerkgasse 9, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein ...

Die TeilnehmerInnen und das TrainerInnen-Team feiern im Zuge dessen auch das inzwischen 20-jährige Bestehen des Projektes. Gäste können sich vor Ort ein Bild vom Wirken und den Werken der Produktionsschule machen und fürs leibliche Wohl ist ebenso gesorgt.

Was ist eine Produktionsschule?

In der BFI-Produktionsschule Steyr erhalten Jugendliche, die bisher am Arbeitsmarkt eher negative Erfahrungen gemacht haben, eine völlig neue Perspektive. In den vier Fachbereichen Holz, Metall, Gastronomie sowie EDV werden die Schul- oder LehrabbrecherInnen auf das Berufsleben vorbereitet. Die jungen Menschen, die in der Regel zwischen 15 bis 25 Jahre alt sind und vom AMS Steyr zugewiesen werden, erhalten aber nicht nur viel Know-how, das sie später im Job anwenden können, sondern sie lernen auch, die Strukturen eines geregelten Arbeitslebens zu akzeptieren.

Die Produktionsschule des BFI, die vom Land Oberösterreich gefördert sowie vom Arbeitsmarktservice und der Stadt Steyr unterstützt wird, ist aus der Bildungslandschaft in der Region längst nicht mehr wegzudenken.

Foto © Johannes Ecker