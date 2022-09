Wirtschaft & Politik

Steyr­­er Jugend­­parla­­ment: Die Jugend ver­­schafft sich Ge­­hör

STEYR. Was letztes Jahr als Pilotprojekt angefangen hat, wird heuer erstmals von einem mehrköpfigen, parteiübergreifenden Team organisiert: Das zweite Steyrer Jugendparlament. Diesmal steckt hinter dem Event nicht nur der Initiator Felix Ehrenbrandtner, sondern gleich ein ganzes Team, bei dem neben der JVP auch die JUNOS, die Gewerkschaftsjugend sowie die freiheitliche Jugend mit anpacken ...

„Ziel ist es, den jungen Menschen in Steyr Raum für ihre Ideen zu geben“, ist sich das Organsiations-Team einig, „denn beim Jugendparlament haben alle Jugendlichen die Chance, ihre Ideen zu präsentieren und miteinander darüber zu diskutieren.“ Genauso wie das Team, das dahintersteht, ist auch das Jugendparlament selbst eine parteiübergreifende und unabhängige Veranstaltung. So sollen viele Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Bereichen erreicht werden. Bereits in der Vorbereitung wurden verschiedenste Vereine und Organisationen kontaktiert. Auch den Fraktionen des Steyrer Gemeinderats wurde die Idee vorgestellt.

Alle interessierten jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren können sich bei Fragen jederzeit via Instagram oder Facebook (jugendparlament_steyr) oder per Mail an das Organisations-Team wenden. Stattfinden wird das zweite Steyrer Jugendparlament am Samstag, den 8.10.2022 ab 10:00 Uhr in der FHII im Wehrgraben. Anträge können bis 10 Tage vorher schriftlich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! eingebracht werden, diese werden dann am Tag des Steyrer Jugendparlaments vor Ort diskutiert und abgestimmt.