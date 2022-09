Wirtschaft & Politik

Stamm­tisch Nach­haltige Region: Nach­haltig­keit rentiert sich

STEYR. Nachhaltigkeit rentiert sich – das veranschaulicht der Stammtisch Nachhaltige Region am Dienstag, 20. September ab 16:30 Uhr bei my-PV, zu dem die Zukunftsregion Steyr herzlich einlädt. Der Abend widmet sich dem Thema „Erträge und Nachhaltigkeit statt Kosten und Fossilenergie“ ...

Das Unternehmen my-PV leistet Pionierarbeit mit funktionalen und innovativen Lösungen für Haustechnik, die von Solarstrom angetrieben wird. Mittlerweile hat das 2011 von Gerhard Rimpler und Markus Gundendorfer gegründete Hightech-Unternehmen auch im internationalen Feld Bedeutung erlangt. „Alle haben ein Recht auf saubere und erneuerbare Energie“, ist Gerhard Rimpler überzeugt, der bereits seit fast 30 Jahren in der Photovoltaik-Branche tätig ist.

„Man muss sich nicht mehr zwischen ökologischen und ökonomischen Lösungen in der Eigenstromversorgung entscheiden“, sagt Vertriebsleiter Markus Gundendorfer. Dass mit den innovativen Lösungen von my-PV Nachhaltigkeit und niedrige Kosten kein Widerspruch mehr sind, veranschaulichen die Investitions- bzw. Betriebskosten des neuen Firmengebäudes, die Gundendorfer beim Stammtisch offen darlegt.

Inwiefern Energiegemeinschaften ein Motor für die Energiewende sein können, erläutert Local Energy Community (LEC) Projektmanager Thomas Nacht in seinem Vortrag. Er zeichnet den steinigen Weg nach, der zu einer Energiegemeinschaft führt, aktuelle Stolpersteine und was bei der sehr komplexen Umsetzung zu beachten ist. Anschließend legt Gerhard Rimpler seine Gedanken zur Photovoltaik-Branche offen und wirft einen Blick hinter die Kulissen, wie Photovoltaik ein Teil der Energiewende sein kann und was für die Energiewende erforderlich ist. „Für die Energiewende ist das Zusammenspiel und die Weitsicht aller Player notwendig“, erklärt Rimpler.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist uns in der Zukunftsregion besonders wichtig. Neben Veranstaltungen, die dies immer wieder thematisieren, arbeitet auch eine Arbeitsgruppe daran, wie wir Steyr in den verschiedenen Bereichen nachhaltig gestalten können“, sagt Netzwerkchefin Daniela Zeiner. Sie freut sich schon auf die spannenden Impulse und auf viele Teilnehmer*innen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und offen für alle Interessierten. Um Anmeldung wird gebeten (www.zukunftsregion-steyr.at, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).