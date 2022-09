Wirtschaft & Politik

Steyr Auto­motive: Start ins neue Aus­bildungs­jahr für 44 neue Lehr­linge

STEYR. Mit 1. September wurden bei Steyr Automotive 75 bisherige Leasing-Arbeitskräfte in ein fixes Arbeitsverhältnis übernommen. Außerdem haben wieder 44 Mädchen und Burschen ihre Ausbildung in sieben Berufsbildern aus den Bereichen Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Mechatronik, Elektrotechnik, Betriebslogistik, Prozesstechnik und Maschinenbautechnik im Ausbildungszentrum von Steyr Automotive gestartet ...

Davon 24 Lehrlinge für das Werk von Steyr Automotive selbst sowie 14 für SKF Österreich, 3 für CNH Industrial Österreich und 3 für GFM Steyr, die als langjährige Ausbildungspartner auf das hervorragende Ausbildungsniveau dieser Lehrwerkstätte vertrauen.

Nach einer feierlichen Auftaktveranstaltung, der Besichtigung der künftigen Arbeitsplätze im Ausbildungszentrum und Einblicken in die Produktionshallen, wo die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern den ersten Tag im Unternehmen verbracht haben, ging es für die neuen Lehrlinge von Steyr Automotive zu einem actionreichen Teambuilding-Training ins Abenteuercamp in Spital am Pyhrn. Ob bei der Orientierungswanderung, beim Parcours im Waldseilgarten, beim Bau eines „Vehicels aus der Steinzeit“ oder beim gemütlichen Ausklang am Lagerfeuer - mit viel Spaß, Begeisterung und Einsatz konnten erste Erfahrungen als Team gesammelt werden.

Am selben Tag war es auch für eine Gruppe von 10 „betagteren“ Herrschaften ein erinnerungswürdiges Ereignis: Sie besuchten das Werk anlässlich ihres 70jährigen Jubiläums ihres Ausbildungsbeginns – am 1. September 1952.

100 Jahre Berufsausbildung

Das Ausbildungszentrum von Steyr Automotive ist das größte der Region. Die traditionsreichen Wurzeln der Lehrwerkstätte gehen zurück bis ins Jahr 1922, die Berufsausbildung an diesem Standort feiert demnach heuer ihr 100jähriges Bestehen. Heute werden mit einem Team von 12 Personen rund 300 Lehrlinge über 4 Jahre begleitet. Weitere namhafte Unternehmen und Institutionen, die mit dieser etablierten Ausbildungsressource bei Steyr Automotive kooperieren, sind z.B. auch AVL, BFI OÖ, BMW, Magna, Steyr Arms, ZF.

Für interessierte Jugendliche und deren Eltern gibt es am Freitag, 30.9., und Samstag, 1.10.2022, in der Stadthalle Steyr am Tabor wieder die Möglichkeit, sich detailliert im Rahmen der fit4future-Messe über das Ausbildungsangebot zu informieren.

1 Jahr Steyr Automotive – 75 LeasingarbeitnehmerInnen in Personalstamm übernommen

„Seit genau 1 Jahr – mit der Übernahme des Werkes von MAN Truck & Bus – durchlaufen wir als Steyr Automotive einen intensiven Transformationsprozess“, so Geschäftsführer für Personal, Mag. Florian Mayrhofer. „Es gilt, ein völlig neues Geschäftsmodell zu etablieren und als eigenständiges Unternehmen zu agieren. Das bedeutet naturgemäß auch im personellen Bereich starke strukturelle Veränderungen, vor allem aber auch neue Chancen und neue spannende Aufgabenfelder. Sowohl für unsere Jugendlichen ergeben sich hier tolle Potenziale als auch für unsere MitarbeiterInnen in der Produktion.“