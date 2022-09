Wirtschaft & Politik

Der erste regionale Nach­haltigkeits­award von steyrland für Steyr-Land

STEYR-LAND. Im Herbst 2021 veröffentlichte die Initiative „steyrland – wir rocken die region!“ den ersten Nachhaltigkeitsbericht für den Bezirk Steyr-Land, welcher mit dem Austrian SDG Award ausgezeichnet wurde. Zeitgleich erschienen Best Practice Beispiele auf der Website, ...

um sich gegenseitig zu nachhaltigerem Tun anzuregen. Nun entscheidet die Öffentlichkeit, welche dieser Best Practices den ersten steyrland RSR- Award verdient hat.

Ab sofort kann einmal pro Tag unter https://www.steyrland.at/rsr- award-voting/ für die besten Ideen und Projekte für eine nachhaltige Region steyrland gevotet werden. Drei RSR-Awards in den Kategorien „Gemeinden“, „Unternehmen“ und „Schulen & Vereine“ werden am 6. Oktober im Rahmen der jährlichen Regionalkonferenz – heuer in Reichraming im TDZ Ennstal – durch Barbara Spöck, Bezirkshauptfrau Steyr-Land und Alois Gruber, Sprecher der Initiative und Geschäftsführer der AGRU Kunststofftechnik GmbH, für die Initiative verliehen.

RSR steht für Regional Social Responsibility und ist angelehnt an CSR, Corporate Social Responsibility, der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Basierend auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN-Strategie Agenda 2030, beschreibt der 2021 veröffentlichte RSR- Bericht der Initiative wie nachhaltige Entwicklung, ein soziales menschenwürdiges Miteinander und der schonende Umgang mit Ressourcen in der Region in Einklang gebracht werden. Mit der Veröffentlichung der Erfolgsbeispiele auf der Website www.steyrland.at möchte die Initiative weitere Unternehmen, Institutionen und Personen in der Region für nachhaltiges Tun motivieren und inspirieren.