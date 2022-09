Wirtschaft & Politik

Lietz er­öffnet das Auto­haus in Steyr neu

STEYR. Die Lietz-Gruppe (Auto-Motorrad-Fahrrad) realisiert den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung des Familienunternehmens: Zum 20. Jubiläum nach der Ersteröffnung des Standorts wurde das Autohaus in Steyr großzügig erweitert und bietet zukünftig vier Automarken und eine neue Werkstätte nach modernsten Standards unter einem Dach ...

Nach einer Bauzeit von rund einem Jahr präsentiert sich das Autohaus am Standort Wolfernstraße als neues, modernes Mobilitätszentrum. „Neben Mazda und Suzuki, die wir bereits viele Jahre führen, sind wir in Steyr jetzt neuer Vertragspartner von Hyundai und Fiat Service“, erklärt Geschäftsführer Peter Lietz das neue Markenportfolio. „Hyundai haben wir von unserem früheren Standort Wolfern übernommen, Fiat - inklusive Abarth und Nutzfahrzeuge von Fiat Professional - betreuen wir vorerst ausschließlich im Servicebereich“, erklärt Peter Lietz die neue Markenpräsenz. „Beim neuen Autohaus war es uns wichtig, individuelle Schauraumbereiche für hochwertige Kundenerlebnisse zu schaffen – abgestimmt auf die Anforderungen der einzelnen Marken und die Bedürfnisse unserer Kunden“, führt Peter Lietz aus.

Der zusätzliche Platzbedarf wurde mit einer umfassenden Gebäudeerweiterung abgedeckt. So wurde vor allem für den Kundendienst neuer Raum geschaffen und eine Werkstätte nach modernsten Standards inklusive Ersatzteillager und einem Reifenhotel für knapp 5.000 Räder neu gebaut. „Die Ausstattung erfüllt alle zeitgemäßen Kriterien zur Servicierung und mechanischen Reparatur vieler Fahrzeuge aller Marken, inklusive aller E-Antriebe“, erklärt der für Kundendienst verantwortliche Geschäftsführer Robert Lietz. Auch §57a-Überprüfungen und Service für leichte Nutzfahrzeuge sowie Gasprüfungen für Wohnmobile zählen zu den Schwerpunkten der neuen Werkstätte. „Größten Wert haben wir dabei auf die Qualitäts- und Effizienzsteigerung in allen Arbeitsbereichen gelegt“, weist Robert Lietz auf den Wert eines freundlichen Arbeitsumfelds und optimaler Arbeitsbedingungen hin. „Modernste, technische Ausstattung und Freude an der Arbeit ermöglichen die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche durch unsere erstklassig ausgebildeten Mitarbeiter*innen“, lautet dabei das Credo im Kundendienst von Lietz Steyr.

Den steigenden Strombedarf des gesamten Betriebes deckt eine neue, umfangreiche Photovoltaik-Anlage am Dach ab. Diese Maßnahme verbessert nicht nur die Energiebilanz von Lietz Steyr, sondern unterstreicht gleichzeitig die Energiespar-Strategie innerhalb der Lietz Gruppe. „Wir prüfen die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf jedem Betrieb, denn ein eigenes Sonnenstrom-Kraftwerk am Dach wird immer wertvoller für unsere Autohäuser“, führt Robert Lietz weiter aus.

Darüber hinaus verstärkt das Projekt „Autohaus Steyr neu“ die Ausrichtung von Lietz als Mobilitätspartner mit Fokus auf regionale Wertschöpfung. „Wir begannen in Steyr 2002 mit 8 Mitarbeiter*innen, 20 Jahren später beschäftigen wir rund 30 Mitarbeiter*innen, die wiederum zum Großteil aus dem Großraum Steyr kommen“, erklärt Standortleiter Andreas Heigl die regionale Bedeutung von Lietz Steyr. „Zusätzlich zur Schaffung und Sicherung der Arbeitsplätze setzen wir bevorzugt auf regionale Partnerschaften. Der Großteil der beim Umbau beschäftigten Professionisten kommen aus der erweiterten Umgebung“, so Heigl weiter.

„Mit diesem Projekt in Steyr richten wir das Familienunternehmen weiter auf die Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen des Marktes aus“, erklären das Brüderpaar Peter und Robert Lietz ihre Pläne. „Wir stärken damit unsere Positionierung als regionale Experten für Mobilität weiter. Mit unserer gemeinsamen Begeisterung für mobile Freiheit und Kreativität stellen wir uns den Herausforderungen der heutigen Zeit - Stichworte: E-Mobilität und neue Mobilitätsmodelle.“

Die große Neu-Eröffnung wird am 23. und 24. September gefeiert. Neben der Möglichkeit zu Probefahrten können Besucher*innen bei einem digitalen Rubbel-Gewinnspiel ihr Lieblingsmodell scannen und sofort gewinnen. Für Kinder gibt es an beiden Eröffnungstagen Spiel und Spaß mit den Kinderfreunden Steyr, am Samstag sogar mit Hüpfburg. Zusätzlich können sich Kinder- und Jugendliche als Lietz Speedmaster beim Modellautofahren beweisen. Details: www.lietz.at

Fotos © dphoto.at Dominik Stixenberger