Wirtschaft & Politik

Neues aus dem Stadtsenat im September

Erhaltungsbeiträge für Berufsschulen

Die Stadt Steyr muss laut dem oberösterreichischen Pflichtschul-Organisationsgesetz für alle Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die in einem Steyrer Betrieb als Lehrling beschäftigt sind und eine Berufsschule in Oberösterreich besuchen, Schulerhaltungsbeiträge an das Land Oberösterreich überweisen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dass für die Bezahlung der dritten und vierten Rate des Rechnungsjahres 2022 insgesamt 48.441 Euro freigegeben werden.

Feuerwehr-Gebäude: Sanierung geplant

Das Gebäude des Feuerwehr-Löschzuges II an der Sierninger Straße soll saniert werden. Große Teile der Einrichtung entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, für dieses Projekt etwa 506.000 Euro freizugeben. Heuer sollen 380.000 Euro ausbezahlt werden, der Rest im Finanzjahr 2023.

Steyr bis 2040 klimaneutral

Steyr soll nach einem Beschluss des Gemeinderates im heurigen Sommer bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird nun eine Spezialfirma beauftragt, den Prozess und die Entwicklung der Klimastrategie zu begleiten. Der Stadtsenat gibt für dieses Projekt etwa 22.000 Euro frei.

Rasenpflege: Förderung für Vorwärts

Der Fußballverein SK BMD Vorwärts Steyr bekommt eine außerordentliche Förderung in Höhe von 14.000 Euro. Der Stadtsenat hat einen dementsprechenden Beschluss gefasst. Der Betrag wird für die Pflege des Spielfeldrasens im Vorwärts-Stadion verwendet. Der Rasen ist im Jahr 2021 saniert worden.

Förderung für Turnverein

Der Stadtsenat gibt eine Fördersumme in Höhe von 8000 Euro für den Turnverein Steyr 1861 frei. Der Betrag wird für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Turnhalle verwendet. Geplant ist, auf LED-Lampen umzustellen.

Förderung für Radsportclub

Der Radsportclub Hrinkow bikes Steyr wird von der Stadt mit einer außerordentlichen Förderung in Höhe von 6600 Euro unterstützt. Der Stadtsenat hat diese Summe freigegeben. Das Geld wird für den Ausbau der Bike Akademie verwendet. Diese Bike Akademie an der Haratzmüllerstraße wird als Trainingszentrum für das Elite-Team, aber auch für den Nachwuchs genützt.

Stadt unterstützt Sanierung des Dominikanersaales

Der Stadtsenat gibt insgesamt 24.000 Euro für die Sanierung des ehemaligen Dominikanergebäudes am Grünmarkt frei. Die Summe wird in drei Jahresraten ausgezahlt. Das ehemalige Klostergebäude der Dominikaner steht bereits seit 1940 unter Denkmalschutz. Kirche und Kloster wurden zwischen 1472 und 1478 errichtet. 1522 brannte die spätgotische Anlage ab, erst 1559 wurde das Klostergebäude wieder aufgebaut. 1572 zerstörte eine Flutkatastrophe den Trakt an der Enns. 1785 ließ Kaiser Josef II. das Kloster schließen, das Gebäude wurde anschließend als Textilfabrik genutzt. 1865 wurde die ehemalige Dominikanerkirche den Jesuiten übergeben. 2019 verließen die letzten Jesuiten Steyr. Das Gebäude wird heute unter anderem als Bildungshaus genutzt.