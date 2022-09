Wirtschaft & Politik

Steyr und die National­park Re­gion: Ein attrak­tiver Stand­ort

STEYR. Am Mittwoch, den 28. September lädt die Business Class - ein Projekt des Tourismusverband Steyr und der Nationalpark Region - gemeinsam mit fünf regionalen Wirtschaftskooperationen der Region zum Austauschen, Vernetzen und Kennenlernen der Business-Class Angebote ins Schloss Lamberg ein. Miteinander wollen sie aufzeigen, wie bedeutend die Wirtschaftsregion Steyr-Kirchdorf ist und warum eine Kooperation in der Region durchaus Sinn macht ...

„Steyr und die Nationalpark Region bieten als starker Wirtschaftsstandort für Unternehmen nicht nur den idealen Lebensraum für Mitarbeiter*innen, sondern auch viele wunderbare Möglichkeiten für Firmenevents“, ist Renee-Karolin Kohl, Leiterin der Business Class Steyr, überzeugt.“ Um dieses Angebot noch transparenter zu machen, hat Kohl die Initiative zu dieser Veranstaltung ergriffen und fünf starken Netzwerkmanager*innen der Region ins Boot geholt.

„Gemeinsam wollen wir den Standort attraktiveren, um mehr Menschen in unsere Region zu ziehen mit dem Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, sagt Alois Gruber jun. (AGRU Kunststofftechnik GmbH) von der Initiative „Steyrland, wir rocken die Region!“. Dem stimmt Rene Haidlmair (Haidlmair GmbH) vom worklifehub kirchdorfkrems zu und unterstreicht „wenn es uns gelingt die Vielzahl an Möglichkeiten zur Arbeit und zum Leben aufzuzeigen - gelingt es uns auch die Menschen für die Region zu begeistern!“ Auch Erika Lottmann (Lottmann Fensterbänke GmbH) von der Initiative „Lebensraum Ennstal“, Karl Schwarz (Schwarz GmbH) von „Wirtschaft Steyrtal“ und Daniela Zeiner (TIC Steyr) sowie Christoph Grumböck von der Zukunftsregion Steyr sind mit an Board, gemeinsam laden sie alle ihre Partner und Interessierte ein teilzunehmen.

„Ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltung und begrüße die Zusammenarbeit, um die gesamte Region als Einheit klarer darzustellen, zu präsentieren und gedanklich zu positionieren“, sagt Bürgermeister der Stadt Steyr Markus Vogl, der die Veranstaltung eröffnen wird.

Die Business Class Steyr wird ihr Ideenpool für Business-Veranstaltungen mit spannenden Angeboten und Leistungen vorstellen, kulinarische Köstlichkeiten aus der Region sowie Gelegenheit zum Netzwerken runden den Abend ab. Um 22:00 Uhr wird die Veranstaltung durch ein musikalisches Highlight von „Steel Rain“ auf der Schlossbrücke seinen Ausklang finden. Um Anmeldung bis zum 26. September unter steyr-nationalpark.at/business oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wird ersucht.