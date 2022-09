Wirtschaft & Politik

Erich Schw­arz mit Victor-Adler-Pla­kette aus­ge­zeichnet

SIERNING. Der designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Lindner hat bei seinem Besuch in Sierning die Victor-Adler-Plakette an Erich Schwarz überreicht. Michael Lindner diskutierte zudem mit SPÖ-Mitgliedern, welche die Gelegenheit zur Abstimmung über den Landesparteivorsitz nutzten ...

Erich Schwarz gilt als eines der sozialdemokratischen Urgesteine im Bezirk. Er engagiert sich seit seiner Jugend für die SPÖ und in der Sierninger Sektion in Letten. Ab 1990 war er zudem Betriebsrat. Erich Schwarz war auch Betriebsratsvorsitzender, hoher Funktionär der Gewerkschaft PRO-GE und Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. In SPÖ-Gremien ist und bleibt er eine starke Stimme für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Victor-Adler-Plakette überreichte ihm Michael Lindner zusammen mit der Sierninger SPÖ-Vorsitzenden Carola Hackl und dem stv. Bezirksparteivorsitzenden Bürgermeister Richard Kerbl.

Lindner: Gespräche auf Augenhöhe

Michael Lindner war am 24. September zu Besuch beim gut besuchten SPÖ-internen „Wahlfrühschoppen“ im Veranstaltungszentrum Sierninghofen-Neuzeug. Dabei betonte er zur erstmals durchgeführten Direktwahl des Landesparteivorsitzenden: „Mit unserer Mitglieder-Entscheidung machen wir die SPÖ zu einer modernen, sozialen Mitmach-Partei. Gerade wenn die Menschen in Krisenzeiten das Vertrauen in die Politik verlieren, wollen wir mit viel Beteiligung und mit Gesprächen auf Augenhöhe ein Beispiel für eine andere Politik sein!“