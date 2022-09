Wirtschaft & Politik

Sommerliche Eis-Aktion von Wirtschaftsbund Steyr-Stadt

STEYR. Nur durch das gute Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gelingt es, die wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Als Zeichen der Wertschätzung überraschte der Wirtschaftsbund Steyr die Mitarbeiterinnen und ...

... Mitarbeiter der Firma Exmanco am neuen Standort im Stadtgut mit einer verdienten Abkühlung. Mit regionalem Eis vom Buburuza bedankte sich der Wirtschaftsbund Steyr für den tagtäglichen Einsatz.



„Bei uns in der Stadt wird in den Betrieben echte Zusammenarbeit gelebt. Mit unserer Eis-Aktion bedanken wir uns alljährlich bei den Mitarbeitern mit dieser erfrischenden Extrapause“, so der Bezirksobmann des Wirtschaftsbundes Eduard Riegler.



„Wertschätzung passiert jeden Tag im Kleinen. Der Wirtschaftsbund Oberösterreich setzt sich dafür ein, dass das Miteinander in Oberösterreichs Wirtschaft weiterhin gelebt wird. Denn nur so sind unsere Betriebe fit für Zukunft und auch erfolgreich“, ergänzt Landesobfrau Doris Hummer die Eisaktion.