Erste Aus­gabe von Job­match - Die Be­werbungs­initiative am 04. Ok­tober

STEYR. Am Dienstag, den 4. Oktober findet im TIC Steyr, im Stadtgut A1, 4407 Steyr-Gleink die erste Ausgabe des neuen Formats „Jobmatch – die Bewerbungsinitiative“ in der Region statt ...

Die Zukunftsregion Steyr lädt gemeinsam mit dem AMS Steyr und dem BFI OÖ alle interessierten Menschen aus Steyr und den Umlandgemeinden – egal ob Schüler*in, Maturant*in, FH-Student*in, Wiedereinsteiger*in, Arbeitssuchende*n oder Pensionist*in auf der Suche nach einem Erst-, Haupt-, Teilzeit- oder Nebenjob – ein, vorbeizukommen und mit den präsenten Betrieben aus der Region ins Gespräch zu kommen. „Den Anstoß zu dieser Veranstaltung gaben Anfragen von Unternehmen und Jobsuchenden mit der Bitte um Vernetzung, deshalb haben wir uns gedacht, wir bringen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt einfach hier an einem Ort zusammen und im besten Fall ergeben sich einige Matches. Dies wäre natürlich nicht möglich ohne unsere starken Partner, dem AMS Steyr und dem BFI OÖ. Wir freuen uns sehr über diese neuartige Kooperation und auch über das Interesse – einige unserer Partnerunternehmen sind mit einem Stand vertreten, ein paar Plätze sind auch noch frei“ sagt Daniela Zeiner, Chefin der Zukunftsregion Steyr.

Einige spannende Unternehmen wie das AIDEN BY BEST WESTERN @ STADTGUT HOTEL STEYR, BMD, das Hotel Mader, Kappa Filter Systems, Oberbank, das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf Steyr, Riedl & Starzer, Segula Technologies Austria und die Weber-Hydraulik GmbH haben bereits zugesagt, vor Ort zu sein. Am Infostand der Betriebe ist ein Kennenlernen und Fragen stellen möglich. Aber auch die eigene Bewerbungsmappe gleich kann hinterlassen werden und bei Bedarf kann unmittelbar im Nebenraum in vertraulichem Rahmen ein Bewerbungsgespräch geführt werden.

Gesucht werden unter anderem kaufmännische Projektabwickler*innen, Angestellte für Rechnungswesen, Vertrieb, Assistenz und Kundenbetreuung, genauso wie Softwareentwickler*innen und -techniker*innen, Produktmanager*innen, Produktionsmitarbeiter*innen, Entwicklungsingenieure Elektrik/Elektronik, Köche, Hilfsköche und Küchenmitarbeiter*innen, Gas-Wasser-Heizungsinstallateure, Lüftungstechniker*innen, Mitarbeiter*innen für Reinigung und Wäscherei oder Praktikant*innen und vieles mehr. Über die ausgeschriebenen Jobs können sich die Jobsuchenden bereits im Vorfeld online auf der Veranstaltungsseite informieren und so optimal vorbereiten.

Auch das AMS Steyr wird mit einem Stand dabei sein und über das „Fachkräftestipendium“ informieren, das BFI OÖ begleitet bei Fragen rund um den persönlichen Bildungsweg und informiert über die aktuellen Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Jobmöglichkeiten. Zukunftsregionspartner mediumrare wird über den neuen Karriere Guide morning informieren, eine spannende Plattform für Unternehmer*innen und Jobsuchende.

Neugierig? Mehr Infos und Links zu den Stellenbeschreibungen finden sich unter www.zukunftsregion-steyr.at

"Um besser planen zu können, ersuchen wir um Anmeldung via Homepage oder unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und 07252/220 100."