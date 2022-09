Wirtschaft & Politik

Aus­bildung und Beruf: Fit4Future-Messe in der Stadt­halle Steyr

STEYR. Welche Ausbildungswege sind für mich möglich? Welche Berufe kann ich in der Region Steyr lernen? Was passt besser zu mir – Schule oder Lehre? Wie geht es nach der Pflichtschule weiter? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet die „Fit4Future“ Messe am 30. September und 1. Oktober in der Stadthalle Steyr am Tabor ...

Interessierten wird dort am Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr ein umfassender Überblick über das regionale Angebot an Schulen und Lehrbetrieben geboten. „Wir möchten Jugendlichen die Gelegenheit bieten, sich ein Bild über den großen Querschnitt an Ausbildungsmöglichkeiten zu machen und die Chancen für ihre Schul- oder Berufslaufbahn selbst zu entdecken“, erklärt Eduard Riegler, Obmann der WKO Steyr-Stadt. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, den jungen Mädchen und Burschen das große Spektrum an möglichen Berufen und die damit verbundenen Ausbildungswege näher zu bringen. Nicht zuletzt wollen wir die jungen Persönlichkeiten auch ein bisschen vom Unternehmergeist begeistern.“

„Das Wichtigste ist, sich Zeit für Gespräche zu nehmen“, ergänzt der Leiter der WKO Steyr, Michael Schaubmeier. „Diese Messe bietet nämlich auch die Chance, Neues kennenzulernen. Es tun sich oft ganz neue Möglichkeiten auf, an die man bisher noch nicht gedacht hat.“ Die Messe spricht Pflichtschüler genauso an wie Jugendliche, die den bisherigen Ausbildungsweg wechseln wollen.

Informationen über teilnehmende Betriebe, Schulen und Organisationen finden Sie unter www.fit-4-future.at