Wirtschaft & Politik

Weiter mit Bildung: Coach­ing, Stärken-Work­shop und Bild­ungs­messe in der Arbeiter­kammer Steyr

STEYR. Berufliches Weiterkommen und Neuorientierung sind aktuelle Themen für viele Beschäftigte. Unter dem Motto „Weiter mit Bildung“ können Arbeitnehmer/-innen während der Aktionswoche von 13. bis 20. Oktober in der Arbeiterkammer Steyr Angebote wie die Kompetenzberatung, die Potenzialanalyse und Coaching vor Ort kostenlos nutzen ...

Ein besonderes Highlight ist die Messe für Erwachsenenbildung, berufliches Weiterkommen und Wiedereinstieg am 20. Oktober 2022 von 17 bis 21 Uhr. Anmeldungen für alle Angebote unter: ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildungsteyr, 050/ 6906-1601 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

„Wir unterstützen unsere Mitglieder auch in herausfordernden Zeiten bei allen Fragen rund um Aus- und Weiterbildung, beruflicher Neuorientierung, Wiedereinstieg sowie bei konkreten Bildungs- und Berufswegentscheidungen", sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Gestartet wird die Aktionswoche mit der Kompetenzberatung am 13. Oktober 2022 von 13 bis 18 Uhr. Eine gute Chance, sich über die eigenen Fähigkeiten klar zu werden. Im Bewerbungscoaching am Montag, 17. Oktober 2022, ab 9 Uhr können Bewerbungsunterlagen und -strategien gemeinsam optimiert werden. Bei der Bildungsberatung können am Montag ab 15 Uhr und am Dienstag ab 9 Uhr Fragen rund um Aus- und Weiterbildung, Förderungen, das Nachholen von Abschlüssen und mehr besprochen werden. In der Kurz-Info am Mittwoch um 9 Uhr wird das österreichische Schulsystem einfach erklärt, anschließend daran findet eine AK-Bildungsberatung mit Fokus auf Migrantinnen und Migranten statt. Wo liegen meine Interessen und Talente? Die Antworten darauf erhalten Teilnehmende am 20. Oktober von 13:30 bis 18 Uhr bei der AK-Potenzialanalyse.

Den krönenden Abschluss bildet die Messe für Erwachsenenbildung, berufliches Weiterkommen und Wiedereinstieg am Donnerstag, 20. Oktober, von 17 bis 21 Uhr in der Arbeiterkammer Steyr. Eine gute Gelegenheit, sämtliche persönliche Fragen zur Aus- und Weiterbildung, beruflicher Veränderung und Umschulungsmöglichkeiten zu klären, vom Nachholen des Pflichtschulabschlusses bis hin zu Lehrabschluss, Matura oder Studium für Berufstätige. Die Besucher/-innen erfahren auch, welche finanziellen Förderungen möglich sind oder wie man Bildungskarenz bzw. Bildungsteilzeit konkret nutzen kann. Den Besuchern/-innen stehen an diesem Abend in der AK Steyr nicht nur die AK-Bildungsexperten/-innen und Rechtsexperten/-innen, sondern auch alle regionalen und viele überregionale Bildungsanbieter, Abendschulen, Ausbildungsstätten für Gesundheit und Soziales, Arbeitsstiftungen und Beratungsstellen zur Verfügung.

Ein spannendes Bühnenprogramm mit dem Impuls-Vortrag „Erfolgreich scheitern – Humor als Kompetenz und Ressource" von Michael Trybek und die Top-Info „Gut zu wissen: Nachholen von Abschlüssen und Förderungen“ sowie der Workshop „Stärken kennen – Chancen nutzen!“ runden die AK-Bildungsmesse ab. Alle Angebote sind kostenlos!

Das gesamte Programm der Aktionswoche „Weiter mit Bildung“ in der AK Steyr finden Sie unter: ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildungsteyr