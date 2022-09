Wirtschaft & Politik

Ini­tiative steyr­land: Nach­­haltig­­keit für eine starke Re­­gion

STEYR-LAND. Nachhaltiges Wirtschaften eröffnet der Region Steyr-Land große Chancen für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Diesen Prozess gemeinsam zu gestalten, ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Daher steht die diesjährige Regionalkonferenz der Regional Initiative steyrland mit über 130 Mitgliedern ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit ...

Neben einer Key Note Präsentation, die das Kaufverhalten von Konsumenten in Bezug auf die regionale Wirtschaft beleuchtet, werden auch die ersten steyrland RSR Awards verliehen. Die Initiative „steyrland - wir rocken die region!“ fördert den Wirtschaftsstandort Steyr-Land in seinen Stärken und seiner Vielfalt. Bei der mittlerweile vierten Regionalkonferenz, die am 06. Oktober in Reichraming im TDZ Ennstal stattfinden wird, werden die neuesten Erfolge und kommenden Ziele präsentiert. Ein Highlight ist die Verleihung der ersten steyrland RSR Awards.

Mittels Online-Voting konnte bis Ende September unter https://www.steyrland.at/rsr-award-voting/ über die nachhaltigsten Projekte der steyrland Mitglieder in den Kategorien „Gemeinden“, „Unternehmen“ und „Schulen & Vereine“ abgestimmt werden. Alois Gruber, Sprecher der Initiative und Geschäftsführer der AGRU Kunststofftechnik GmbH: „Nachhaltigkeit ist eine allumfassende Herausforderung. Sie durchdringt alle Bereiche: Arbeit, Freizeit und Energie, wie kommen wir von A nach B, wo kaufen wir und wie leben wir. Wir sind entschlossen, diesen komplexen Nachhaltigkeitsprozess gemeinsam mit unseren Mitgliedern voranzutreiben und zu gestalten. Ziel dieser Regionalkonferenz ist es, diesbezüglich neue Handlungsfelder aufzuzeigen, bestehende Kooperationen zu festigen sowie neue zu begründen. Dabei ist es wichtig, von guten RSR Beispielen zu lernen, sich für Projekte und Maßnahmen abzustimmen und gemeinsam aktiv zu werden.“

Gemeinsam mit Frau Barbara Spöck, Bezirkshauptfrau Steyr-Land, wird Herr Gruber die RSR Awards an die Gewinner überreichen. steyrland freut sich, zahlreiche Mitglieder sowie Interessierte begrüßen zu dürfen. Das Rahmenprogramm bietet wie immer Platz für spannendes Netzwerken in lockerer Atmosphäre.