Arbeits­­rechts­­beratungen am 9. No­vember in der WKO Steyr

STEYR. Die RechtsexpertInnen der WKO beraten am 09. November in der WKO Steyr in Fragen zum Arbeitsrecht – zur Arbeitszeit und Entlohnung, zu Überstunden, Kurzarbeit, Altersteilzeit, Arbeitnehmerschutz und vielen weiteren Bereichen des Arbeitsrechtes ...

Sie haben ein arbeitsrechtliches Problem, das Sie mit einem Experten besprechen wollen?

Sie suchen nach Vorschlägen für die optimale Gestaltung Ihrer Arbeitsverträge?

Sie planen eine Neugestaltung der Arbeitszeiten und benötigen dazu Basisinformationen?

Sie beabsichtigen, sich von Mitarbeitern zu trennen?

Sie haben Fragen zu Urlaub und Krankenstand?

Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die in Karenz oder Elternteilzeit gehen?

Ihr WKOÖ Service:

In Ihrer Bezirksstelle

ca. 45 Min. Beratung vor Ort durch Arbeitsrechtsexperten

Für WKOÖ Mitglieder kostenlos

Anmeldung:

"Anmeldung und Terminvereinbarung in Ihrer Bezirksstelle oder unter 05-90909. Oder Sie schicken uns Ihre Anfragen per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Fax an 05-90909-2800."