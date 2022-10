Wirtschaft & Politik

Equal Pay Day in Steyr: ÖGB-Ver­teil­aktionen für faire Frauen­ein­kommen

STEYR. Die Preisexplosion bei Energie, Lebensmittel, Mobilität und Wohnen trifft Frauen überproportional. Schließlich haben Männer im Bezirk Steyr-Land schon am 3. Oktober und in Steyr Stadt am 8. Oktober so viel verdient wie Frauen in einem ganzen Jahr. Diesen „Equal Pay Day“ nehmen die ÖGB-Frauen in Steyr zum Anlass für Aktionen ...

Sie sagen „Reden ist Geld!“ und fordern mehr Einkommenstransparenz, eine bessere Bezahlung, vor allem in frauendominierten Branchen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch mehr Kinderbetreuungs- und -bildungsangebote und familienfreundlichere Arbeitszeiten.

Verteilaktionen am 4. Oktober in Steyr

Mit ihren Verteilaktionen – etwa in Einkaufszentren und vor Berufsschulen – wollen die ÖGB-Frauen aufklären und ArbeitnehmerInnen informieren, dass ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen nicht erlaubt ist. Sie geben Tipps, wie sich Frauen über branchen- oder firmenübliche Entlohnung informieren können. Zudem machen die ÖGB-Frauen darauf aufmerksam, dass auch die Politik eine Reihe von Möglichkeiten hätte, um im Kampf für Einkommensgerechtigkeit entscheidende Schritte weiterzukommen. „Wir fordern einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem 1. Geburtstag“, stellt Barbara Bichler, ÖGB Frauenvorsitzende in Steyr klar. „Das ist die Voraussetzung dafür, dass Frauen überhaupt arbeiten können und nicht komplett den Anschluss verlieren.“ Dazu seien familienfreundlichere Arbeitszeiten ein Gebot der Stunde: „Wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung für alle und damit auch eine gerechtere Aufteilung der unbezahlten Arbeit.“

Einkommensnachteil in Oberösterreich besonders ausgeprägt

21,1 Prozent weniger als Männer verdienen Vollzeit und ganzjährig beschäftigte Frauen in Oberösterreich. Damit liegt unser Bundesland wie schon in den vergangenen Jahren auf dem unrühmlichen vorletzten Platz vor Vorarlberg. Der Equal Pay Day wird somit in Oberösterreich besonders früh begangen. Bundesweit macht der Einkommensnachteil von Frauen „nur“ 17,1 Prozent aus, der Equal Pay Day ist österreichweit der 30. Oktober.