Reise durch die Re­gionen: Die Viel­falt gemein­sam er­leben

STEYR. Die Business Class Steyr – ein Projekt des Tourismusverbands Steyr + der Nationalpark Region – lud zur Veranstaltung ins Schloss Lamberg, wo die Teilnehmer*innen einen faszinierenden und abwechslungsreichen Abend erlebten und die Möglichkeit hatten, die Netzwerke und Leistungen unserer wunderbaren Regionen näher kennenzulernen, sich auszutauschen sowie auch kulinarisch zu erproben ...

Es war wieder ein Abend, um das Bewusstsein für die Vielfalt und Schönheit unseres Lebensraums zu stärken, das Gemeinschaftsgefühl hervorzuheben und Pläne für zukünftige (Business-) Aktivitäten zu schmieden. Die präsentierten Angebote weckten die Neugierde auf eine regionale Entdeckungsreise und brachten auch bisher unbekannte Highlights unserer Regionen hervor.

Der Abend wurde von Renee-Karolin Kohl organisiert, der Leiterin der Business Class Steyr, die bisher die Angebote aus Steyr für Businesskunden bündelte und dies nun auch auf die ganze Region ausdehnen möchte. „Es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten hier für Firmenevents, diese möchten wir kommunizieren“, sagt sie. Bürgermeister Markus Vogl unterstreicht diese Aussage: „Wir leben in einer der schönsten Regionen Österreichs, dessen Mehrwert durch die Business Class Steyr richtig sichtbar gemacht wird, gemeinsam können wir ihn noch mehr hervorheben, denn gemeinsam geht vieles leichter“. Auch Klubobmann der OÖVP, Christian Dörfel, der in Vertretung des Landeshauptmann anwesend war, betont: „Volle Kraft voraus, Zusammenarbeit ist das Gebot der Stunde, Oberösterreich in Summe ist nur so stark, wie die Regionen sind."

Von den Vorteilen der Kräftebündelung und Kooperation sind auch die fünf Vertreter:innen der regionalen Wirtschaftsnetzwerke überzeugt. Diese wurden gegründet, um ihre Regionen zu stärken, denn wie Christoph Grumböck, Sprecher der Zukunftsregion Steyr betont: „Netzwerke sind dazu da, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen.“ Alois Gruber jun, (AGRU Kunststofftechnik GmbH) von der Initiative „Steyrland, wir rocken die Region!“ ergänzt „Krisen und Projekte sind leichter zu stemmen, wenn man zusammenarbeitet.“

Eine spannende Frage stellt Erika Lottmann (Lottmann Fensterbänke GmbH) von der Initiative „Lebensraum Ennstal!“: „Wissen wir eigentlich alle, was wir haben? Welche Schätze? Welche Unternehmen sich für uns einsetzen?“

Das Netzwerk „Wirtschaft Steyrtal“ will bewusst die Kaufkraft in der Region halten, das Steyrtal stärken und mit dem Tourismus gemeinsame Synergien nutzen“, erklärt Karl Schwarz (Schwarz Maultrommel- und Harmonikamanufaktur), Rene Haidlmair (Haidlmair GmbH) vom Worklifehub Kirchdorf/Krems berichtet „Wir haben gemeinsam Ziele für die Region definiert, die wir überwiegend ehrenamtlich verfolgen. Wir wünschen uns, dass wir es schaffen, insgesamt mehr Menschen an die Region zu binden.“

Die Zusammenarbeit der Netzwerke untereinander und mit der Business Class Steyr soll in den nächsten Jahren noch wachsen, um gemeinsam die Region als Ganzes zu kommunizieren. Auch nicht nur um Kundenevents soll es gehen, auch Mitarbeiter:innenevents sollen verstärkt mitgedacht werden, die hier direkt vor unserer Haustüre abgehalten werden können – so wie ein Vertreter des Tourismusverbands, der Aufsichtsratsvorsitzende Mag. Johannes Brandl schwärmt: „Unsere Schätze sind vor unseren Augen - wir wohnen in einer anziehenden Region und haben die Einzigartigkeit direkt vor unserem Zuhause."

Um die Besonderheiten der einzelnen Regionen zu entdecken, wurden alle Gäste in vier Gruppen von Nachtwächter:innen abwechselnd an die Stände von Steyr, dem Steyrtal, dem Krems- und dem Ennstal gebracht, wo sich die lokalen Betriebe präsentierten. Nicht nur kulinarische Freuden gab es zu genießen, auch musikalische Impressionen wie zB Maultrommelspiel wurde geboten und es gab Infos zu Hotel- und Eventmöglichkeiten in der jeweiligen Gegend. Den Ausklang der Veranstaltung bot ein von Mario Werndl inszenierter Stahlregen in den Schlossgraben, begleitet von Musik, Glühwein und Eisgenuss von Buburuza.

