Wirtschaft & Politik

Auf ein Date mit dem künftigen Caritas-Job

STEYR-LAND. In zwangloser Atmosphäre die Job-Vielfalt der Caritas Oberösterreich kennen lernen: Das ist bei „Meet your job!“ am Dienstag, 18. Oktober, im Seniorenwohnhaus Schloss Hall in Bad Hall möglich. Bei Kaffee und Kuchen erzählen Mitarbeiter*innen vom Seniorenwohnhaus, den Mobilen Pflegediensten ...

und den Mobilen Familiendiensten von ihrer Arbeit. Für Personen mit bereits abgeschlossener Berufsausbildung bietet der Tag eine gute Gelegenheit, ganz unverbindlich die Caritas als potentielle Arbeitgeberin unter die Lupe zu nehmen.

Bei Meet your job haben Interessierte jeglichen Alters völlig unverbindlich die Chance, alles über die Arbeit in der Caritas Oberösterreich zu erfahren. In zwangloser Atmosphäre erzählen Caritas-Mitarbeiter*innen von ihren Erfahrungen, von den schönen Seiten ihres Berufes, aber auch von den Herausforderungen. Sie erzählen unverblümt von ihrem beruflichen Alltag und stehen für Fragen zur Verfügung. Die Treffen sind sowohl für alle mit abgeschlossener Ausbildung im Sozialbereich gedacht, als auch für jene, die sich zwar für einen sozialen Beruf interessieren, aber noch nicht sicher sind, ob das wirklich etwas für sie sein könnte.

Coffee to stay im Seniorenwohnhaus Schloss Hall

Im Caritas-Seniorenwohnhaus Schloss Hall in der Linzer Straße 1 erzählen zwischen 14 und 16 Uhr die Mitarbeiter*innen der Mobilen Pflegedienste, der Mobilen Familiendienste und des Seniorenwohnhauses von ihrer Arbeit. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Warum ist der Job persönlich erfüllend, aber zugleich auch eine Herausforderung? Diese und viele andere Fragen werden den Teilnehmer*innen von den Mitarbeiter*innen beantwortet.

Weitere Veranstaltungsorte von Meet your job in Oberösterreich