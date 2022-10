Wirtschaft & Politik

BMD Sch­ool Award: HAK Steyr holt öster­reich­weit bestes Klassen­ergebnis

STEYR. Die in Steyr beheimatete Softwareschmiede BMD Systemhaus GesmbH ist seit vielen Jahren Schulpartner der HAK/HAS Steyr. Die Businesssoftware BMD NTCS ist ein wichtiger Teil der Ausbildung in den kaufmännischen Fächern, insbesondere in Unternehmensrechnung & Controlling sowie Übungsfirma ...

Weiter vertiefen kann man sich in die Software im Schwerpunkt Management & Controlling mit über den Lehrplan hinausgehende Module. Zum ersten Mal nahmen heuer die 5AK, 5CK, 5DK und 5EK an der FIBU NTCS Zertifizierung teil und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Schüler:innen haben nicht nur das österreichweit beste Klassenergebnis erzielt, sondern mit Livio Mrach auch gleich noch das österreichweit beste Einzelergebnis für die HAK Steyr gesichert.

Direktorin Ute Wiesmayr freut sich über den sensationellen Erfolg, der wieder einmal die qualitativ sehr gute Ausbildung der Schule im Bereich Business Software demonstriert. Sie bedankte sich ebenfalls bei Prof. Gerhard Baumgartner, der schon jahrelang als Verbindungsmann zu BMD gilt und mit Schulungen dafür sorgt, dass alle Lehrer:innen der HAK immer auf dem neuesten Stand mit der BMD Software sind.