Wirtschaft & Politik

SPÖ: Armut ist weiblich

STEYR. Die SPÖ-Frauen nehmen den Internationalen Mädchentag am 11. Oktober und den Internationalen Tag der Armutsbekämpfung am 17. Oktober zum Anlass, gegen die Ausgrenzung von armutsbetroffenen Menschen aufmerksam zu machen. Besonders betroffen in Österreich sind Frauen ...

im Alter und Alleinerzieher:innen und damit vor allem auch Kinder. „Wenn sich am jetzigen System nichts ändert, sind es die Mädchen, die als erwachsene Frauen wiederum die Mehrheit an armutsbetroffenen Mitmenschen ausmachen werden“, prognostiziert Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu.

Fix ist für die SPÖ-Politikerin und SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende aus Steyr: „Armut ist zum Großteil weiblich. Und dass jedes vierte Kind in Österreich von Armut betroffen ist, ist eine Schande. Das alles ist mit Statistiken belegt.“ Das Gegenrezept: Den Sozialstaat stärken und Vermögenssteuern einführen.

Sabine Engleitner-Neu und die SPÖ-Frauen fordern