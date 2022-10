Wirtschaft & Politik

Das Lernen (wieder) lernen: NEOS laden zur Film­vor­führung und Diskussion

STEYR. NEOS Abgeordnete Katharina Werner lädt am 20. Oktober ab 18:30 ins NEOS-Büro am Grünmarkt 11 zur Filmvorführung „Das Lernen (wieder) lernen“ ein. „Bildung ist mein Herzensthema. Schule von heute muss anders funktionieren als früher, weil sich auch die Anforderungen geändert haben. Der Film soll zur Diskussion anregen, wie wir Veränderungsprozesse in den Schulen anregen und gestalten können”, so Werner ...

Im Film ‚Das Lernen (wieder) lernen” begleitete die Regisseurin Sophie Huber-Lachner das Projekt „Co-Learning“ in Wien, das versucht, Schule neu zu denken. Lernen ohne festen Stundenplan, sogar ohne Lehrer_Innen im eigentlichen Sinn wurden erprobt. Im Anschluss an die Filmvorführung besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit der Regisseurin.

Da es nur eine eingeschränkte Anzahl an Plätzen gibt, wird um Anmeldung bis 18. Oktober unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erbeten.