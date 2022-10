Wirtschaft & Politik

Heimo Ebner mit silberner Wirt­schafts­medaille der WKO OÖ aus­gezeichnet

STEYR. Heimo Ebner, ehemaliger Geschäftsführer der NKE Austria GmbH, wurde für seine unternehmerischen Leistungen und sein langjähriges Engagement in der gewerblichen Wirtschaft ausgezeichnet. Dazu überreichte Eduard Riegler, Obmann WKO Steyr–Stadt, die silberne Wirtschaftsmedaille an Herrn Ebner ...

Herr Heimo Ebner hat unermüdlich den Aufbau einer Unternehmensgruppe als selbständiger Unternehmer samt internationaler Expansion vorangetrieben. So gründetet er mit sei-nem Partner Harald Zerobin die Unternehmensgruppe unter dem Dach der Lingtos Holding, welche jetzt als Immobilienverwaltung verwendet wird. In dieser Unternehmensgruppe wurden folgende Unternehmen gegründet: Lingtos Handels GmbH (Wälzlagerhandel), NKE Austria GmbH (Wälzlagerproduktion in Steyr und Handel), NKE (Shanghai) Bearing Sales Co., Ltd. sowie die NKE Bildungs- und Service GmbH (Ausbildungszentrum und Lehrwerkstatt).

Herr Ebner war hier als Gründer und Geschäftsführer federführend. Vor allem hervorzuheben ist der Aufbau der NKE Austria GmbH, mit Sitz in Steyr-Gleink, als regional verankertes, global operierendes Unternehmen im Bereich Premium-Wälzlager. Zu Spitzenzeiten konnte somit ca. 200 Mitarbeiter:innen in der Region ein Ar-beitsplatz ermöglicht werden.

Errichtung Bildungszentrum

Im Zuge der Tätigkeit als Geschäftsführer der NKE Austria ist unter den vielen herausragenden Leistungen folgender Höhepunkt hervorzuheben: der Aufbau eines Bildungszentrums mit dem Schwerpunkt Lehrlingsausbildung. Das Angebot erstreckt sich auf über 30 Lehrberufe mit Lehrabschlussprüfungen die dort ab-solviert werden konnten. Erwähnenswert ist zudem, dass für alle Bemühungen von Herrn Ebner und Herrn Zerobin eine nachhaltige Nachfolgeregelung gefunden werden konnte, wodurch viele Arbeitsplätze in der Region weiterhin Bestand haben.