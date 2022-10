Wirtschaft & Politik

Firma Rosen­steiner zieht positive Bilanz für das Jahr 2022

WALDNEUKIRCHEN. Selten hat man bei der Firma Rosensteiner so viele Höhepunkte in nur einem Jahr gefeiert, wie in diesem Jahr. Ende Mai wurde der neu errichtete Firmenstandort bezogen, den man mit Firma Hartl Metall gemeinsam geplant und realisiert hat ...

Nicht nur das Gebäude teilt man sich, sondern auch viel innovative Infrastruktur, die zu zweit besser ausgelastet ist und sich rascher amortisiert. Unter dem Motto „Gemeinsam Besser“ wurde ein zukunftsfitter Betriebsstandort entwickelt, der für beide Kooperationspartner einfach besser ist.

Firmeneröffnung und Tag der offenen Türen

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik sowie beim Tag der offenen Türen Mitte September konnten sich mehr als 1.000 Besucher davon überzeugen, wie man diese Kooperation gemeinsam umsetzt und vor allem auch lebt. Synergieeffekte entstehen nicht nur bei der gemeinsamen Nutzung der ressourcenschonenden Haustechnik oder der modernen Schweißrauchabsaugung, sondern auch beim gelebten Miteinander. So wurde zum Beispiel ein gemeinsamer Aufenthaltsraum geschaffen, der in der Pause mit einem lichtdurchfluteten Innenhof nicht nur zum Verweilen einlädt, sondern in dem auch dreimal in der Woche ein vollwertiges Bio-Mittagessen serviert wird. Die Ideenschmiede, ein top modern ausgestatteter Besprechungsraum mit state-of-the-art Technik, bietet genug Platz für gemeinsame Veranstaltungen und Raum für die Entwicklung neuer Ideen, Prozesse und Geschäftsmodelle. Ein gemeinsamer Ort für gemeinsame Visionen, den es im Alleingang beider Firmen auf diese Weise nicht geben hätte.

40 Jahre Rosensteiner

Zudem feierte die Firma Rosensteiner heuer ihr 40-jähriges Jubiläum. Bei einer Firmengala für ausgewählte Geschäftspartner wurde auf die erfolgreichen und bewegten vier Jahrzehnte zurückgeblickt. Firmenführungen brachten den Gästen die Vorteile des neuen Produktionsstandortes näher, die Vorstellung eines neuen Produkts im Bereich Transportgeräte gab einen Ausblick auf die weitere gemeinsame Zukunft. Einer Zukunft, die weiterhin geprägt ist vom Innovationsgeist der Firma, der Antriebskraft für zahlreiche Expansionsschritt und dem Streben nach Perfektion in Funktionalität, Bedienung und Verarbeitung der Produkte im Bereich der Klauenpflegestände und Transportlösungen.

Über Rosensteiner

Die Firma Rosensteiner GmbH mit Sitz in Waldneukirchen, gegründet 1982 in Steinbach an der Steyr als Schlosserei, ist heute eines der führenden Unternehmen im Bereich der Klauenpflegestände und vielseitigen Transportsysteme für landwirtschaftliche Trägerfahrzeuge – und dies weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Das Unternehmen beschäftigt 28 Mitarbeiter und erzielte 2021 einen Jahresumsatz von knapp 4,2 Millionen Euro bei einem Exportanteil von über 50%.

Unten: Ausgewählte Geschäftspartner feierten gemeinsam mit der Familie Rosensteiner und allen MitarbeiterInnen das 40 – jährige Firmenjubiläum am neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Waldneukirchen.