ROCKY-Trophäen verliehen: steyrland prämierte Nach­haltig­keit

STEYR-LAND. Die steyrland RSR Awards sind eine regionale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in den Kategorien „Gemeinden“, „Unternehmen“ und „Schulen & Vereine“. Am 06. Oktober prämierte die Initiative steyrland auf ihrer Regionalkonferenz die Gewinner. Das Unternehmen my-PV, die Gemeinde Großraming sowie die Fachschule Kleinraming konnten sich jeweils über eine „ROCKY“-Trophäe freuen ...

Die Mitglieder der Initiative „steyrland - wir rocken die region!“ hatten in den Kategorien Unternehmen, Gemeinden, Schulen & Vereine innovative Projekte für die nachhaltige Entwicklung der Region Steyr-Land eingereicht. Auf der Homepage von steyrland konnte mittels Online-Voting über die nachhaltigsten Projekte der steyrland Mitglieder in den Kategorien „Gemeinden“, „Unternehmen“ und „Schulen & Vereine“ abstimmen. Am 06. Oktober wurden im Reichraminger TDZ Ennstal die Sieger im Rahmen der vierten Regionalkonferenz bekanntgegeben. Alois Gruber, Sprecher der Initiative und Geschäftsführer der AGRU Kunststofftechnik GmbH verlieh gemeinsam mit Frau Barbara Spöck, Bezirkshauptfrau Steyr-Land, die RSR Awards in Form von ROCKY-Trophäen an die Gewinner. Die „ROCKY“-Trophäen stammten aus der AGRU Lehrwerkstatt wo sie anlässlich des Events aus Holz und Kunststoff angefertigt wurden. Ein weiteres Highlight war die Key-Note-Präsentation von FH-Prof. Ing. Mag. Dr. Harald Kindermann, welcher zum Thema „Kauf- und Entscheidungsverhalten von Konsument:innen in Bezug auf die regionale Wirtschaft“ referierte. Zahlreiche TeilnehmerInnen nutzten die Möglichkeit zum Netzwerken und wurden über die neusten Kennzahlen, Projekte und Ziele der Initiative informiert.

Die Siegerprojekte im Detail:

Das Unternehmen my-PV gewann den ROCKY mit seinem Beitrag für bezahlbare und saubere Energie. Das neu errichtete, solarelektrische Firmengebäude in Neuzeug verfügt über eine 100 kWp Photovoltaikanlage. Damit können die elektrische Raumheizung, die Warmwasseraufbereitung und das Laden der E-Autos komplett autark mittels Sonnenenergie durchgeführt werden. Überflüssige Energie wird in das Netz eingespeist.

Die Gemeinde Großraming wurde für die flächendeckende Ausstattung mit Defibrillatoren und die Schaffung von natürlichen Lebensräumen prämiert. Die ehemalige Waldbahnstrecke im Ortsteil Brunnbach wurde durch einen Kräuter- und Bienenlehrpfad aufgewertet. Initiiert wurde das Projekt von 3 Pädagoginnen in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein, mit dem Ziel, Kindern und Erwachsenen die Natur auf spielerische und kreative Weise näher zu bringen. Auf einer Strecke von 1,6 Kilometern finden sich 18 Infotafeln die zusätzlich mit QR-Codes versehen sind.

Die Fachschule Kleinraming erhielt den ROCKY für ihren Beitrag zu mehr Frieden und Gerechtigkeit. Bereits seit 1977 befindet sich im Zentrum des Ortes ein Friedensdenkmal – Anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums der Friedensgemeinde gestalteten die Schüler:innen des Moduls ECO Design ein nachhaltiges Friedensmandala aus heimischen Pflanzen in Regenbogenfarben. Diese Farben stehen die für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Menschen in aller Welt.

Viele weitere tolle Best Practice Beispiele sind unter www.steyrland.at/zukunft2030 zu finden.

