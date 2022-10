Wirtschaft & Politik

Sozialist­ische Jugend (SJ) Steyr protest­iert mit Zelt­stadt für leist­baren Wohn­raum

STEYR. Die Sozialistische Jugend startet die Kampagne „keine Profite mit der Miete“ gegen teure Mieten und Spekulation mit Wohnraum. "Wohnen ist ein Menschenrecht - und dennoch kämpfen besonders in Zeiten der aktuellen Teuerung immer mehr Menschen damit ihre Miete zu zahlen ...

... oder eine leistbare Wohnung zu finden. Auf der anderen Seite streichen sich Vermieter*innen und Spekulant*innen hohe Profite am Wohnungsmarkt ein. Es ist höchste Zeit, dass die Landes- und Bundesregierung ihre Verantwortungen wahrnehmen und den Horror-Mieten ein Ende setzen", sagt Eva Reiter, Vorsitzende der SJ Oberösterreich, im Rahmen der Kampagnenvorstellung "Keine Profite mit der Miete!" in Steyr.

Die Sozialistische Jugend fordert ein radikales Umdenken in der österreichischen Wohnungspolitik. Allein in den vergangenen 15 Jahren sind die Mieten in Österreich im Schnitt um rund 50% gestiegen. Gleichzeitig lassen Immobilienspekulanten immer öfter Wohnungen aus Profitinteresse leerstehen. Um dieses Problem zu beheben, hat Reiter konkrete Vorschläge: "Wir müssen Mieten regulieren und Wohnraum, der bewusst als Spekulationsobjekt benutzt wird, wieder in öffentliches Eigentum bringen. Neben einem bundesweiten Mietendeckel und Leerstandsabgaben muss auch die gesetzliche Möglichkeit zur Rekommunalisierung bestehen, etwa wenn eine Wohnung fünf Jahre durchgehend leer steht."

Die Folgen der Wohnungspolitik der Landes- und Bundesregierung tragen laut der Sozialistischen Jugend vor allem junge Menschen. Für viele junge Menschen wird das Ausziehen durch die steigenden Miet-, und Eigentumspreise zu einem Wunschtraum. "Mit ihrer Untätigkeit betoniert die Bundesregierung tausende Jugendliche bei ihren Eltern ein und nimmt ihnen damit die Chance, einen wichtigen Schritt in die Eigenständigkeit zu vollziehen."