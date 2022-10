Wirtschaft & Politik

Wirtschafts­verein STEYRlebt kürt 2022 acht Meister­händler­innen

STEYR. Bei einem feierlichen Festakt im ON TOP 360° im Hartlauer-Haus konnte der Wirtschaftsverein STEYRlebt! 2022 acht besondere heimische Händlerinnen vor den Vorhang holen und ernannte sie zu „Steyrer Meisterhändler“. Preisträger sind „Etlinger“, „Gössl Steyr“, „Hairstories“, „Inka Boutique“, „JOP Modeasseccoires“, „Optik Fenzl“, „Salon zum Gänseblümchen“ und der „Weltladen Steyr" ...

Steyr kann auf eine jahrhundertealte Handelstradition zurückblicken. Heute punktet die Stadt mit einer Reihe von außergewöhnlichen Händlerinnen und Händlern, die mit Herz und Leidenschaft diese Tradition fortsetzen. Um die Qualität der heimischen Geschäfte hervorzuheben, hat der Wirtschaftsverein STEYRlebt! in Zusammenarbeit mit dem Steyrer Stadtmarketing bereits 2020 ein Gütesiegel entwickelt, mit dem besonders serviceorientierte, individuelle und authentische Läden vor den Vorhang geholt werden.

2021 wurden die ersten Betriebe ausgezeichnet („Der Nischenladen“, „Das kleine Schwarze“, „Stadtkind“, „Schwinghammer Mode“, „nanu mein Schuh“, „Hartlauer“ und das „Atelier Margit“). 2022 kommen acht neue herausragende Betriebe dazu: „Etlinger“, „Gössl Steyr“, „Hairstories“, „Inka Boutique“, „JOP Modeasseccoires“, „Optik Fenzl“, „Salon zum Gänseblümchen“ und der „Weltladen Steyr“. Sie alle punkten mit einer Extraportion Herzblut, Leidenschaft, Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden sowie einem Auge fürs Detail und sorgen so für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Wer in Steyr einkauft, erkennt sie am Logo „Steyrer Meisterhändler“ im Eingangsbereich, und weiß, dass er hier bestmöglichen Service erwarten kann. Die Meisterhändler werden auch in jährlich neu gestalteten Broschüren vorgestellt.

Meisterhändler sind Repräsentanzbetriebe für Steyr

„Wir wollten die Vielfalt an tollen Geschäften in Steyr präsentieren und so ist die Idee zum Projekt ,Meisterhändler‘ entstanden.“, so Petra Schwinghammer, Obfrau vom Verein STEYRlebt!. Interessierte Unternehmen konnten ihre Bewerbung bis Mitte Februar einreichen. Wechselnde unabhängige Jurymitglieder haben sie dann auf Herz und Nieren getestet. Nur wer alle Qualitätskriterien erfüllte, darf das Zertifikat führen. Diese Unternehmen werden aktiv als die Repräsentanzbetriebe von Steyr beworben und stellen das Gesicht von Steyr gegenüber Gästen und der Bevölkerung dar.