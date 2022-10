Wirtschaft & Politik

Industrie­gespräch der Zukunfts­region Steyr: Steyr bewegt

STEYR. Bildung und Fachkräfte, Energieversorgung und Rohstoffe sowie die Marke Steyr waren am 19. Oktober die Themen des Abends des Industriegesprächs, veranstaltet von der Zukunftsregion Steyr in den historisch passenden Räumlichkeiten von Kühberger & Haas, wo vor 100 Jahren die ersten Wälzlager der SKF produziert wurden. Dietmar Mascher (OÖN) moderierte kurzweilig durch den von spannenden, interessanten Diskussionen erfüllten Abend mit hochkarätigen Gästen sowohl am Podium als auch im Publikum ...

Christopher Schuster, Leiter der Aus- und Weiterbildung, HR-Marketing und Recruiting im BMW Group Werk Steyr, spricht an, dass in der Region viel Knowhow vorhanden ist, jedoch in Hinblick auf den technologischen Wandel einige Herausforderungen bestehen. Um Beschäftigte und künftige Arbeitnehmer:innen fit für die Elektromobilität zu machen, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten in der Region. Darüber hinaus hat das BMW Group Werk Steyr unter anderem vor einem Jahr selbst ein Aus- und Weiterbildungszentrum gebaut, um die Mitarbeiter:innen intern für die Zukunft der Mobilität vorzubereiten und Lehrlinge auszubilden. Herbert Jodlbauer, Studiengangsleiter für Produktionswissenschaft am FH OÖ Campus Steyr, fordert ein Umdenken und Denken in größeren Räumen. „Ziel der FH OÖ ist es, interessant für internationale Studierende zu sein. Ziel der Region soll es sein, dass internationale Fachkräfte kommen wollen“, so Jodlbauer.

Rimpler betont den Trend zur Autarkie mit Eigenerzeugung durch Photovoltaik (PV) für alle Sektoren. „Es bedarf einer Kombination aller erneuerbaren Energie-Technologien. Wesentlich wird die Speicherung billiger PV-Energie im Sommer für den Winter. Wasserstoff als saisonaler Speicher wird wichtig, in der Mobilität aber keine nennenswerte Rolle spielen.“, meint Rimpler. Bürgermeister der Stadt Steyr, Markus Vogl, ergänzt in der Diskussion „Die Stadt Steyr beschäftigt sich mit dem Thema Energiespeicherung im Zuge der Blackoutvorsorge. Mittels Wasserstoffproduktion aus Überschussstrom könnte im Notfall mit einer Brennstoffzelle zum Beispiel die Wasserversorgung abgesichert werden. Aber auch bei der Wasserkraft gibt es in Steyr noch ein Potenzial von 10GWh, ohne dafür in die noch frei fließenden Strecken von Enns und Steyr einzugreifen“, so Vogl.

Markus Vogl (Bürgermeister der Stadt Steyr), Dieter Angerer (Steyr Motors), Christian Huber (CNH Industrial Österreich), und Markenexperte Christian Kreil (klartext-kreil) sprechen über die Marke Steyr – eine fesselnde Diskussion, die auch das Publikum mitreißt. Kreil weist auf eine Trennung der Stadt-Marke Steyr und der Automotive/Industrie-Marke Steyr hin. „Die Steyrer Traktoren und LKW kennt jeder, die Stadt Steyr jedoch nicht“, sagt Kreil. Die Industrie-Marke Steyr hat eine eigene Strahlkraft und steht für Innovation, Technologie, Kompetenz und Beständigkeit.

Einigkeit herrscht darüber, dass Steyr eine Stadt-Marke braucht, die mit Werten aufgeladen, aber nicht „überladen“ wird. Ebenso wird das Potenzial und die vielen Möglichkeiten gesehen, die wir mit der Marke Steyr erzählen können. Publikumsanregungen sind unter anderem die vorhandene Innovation in Steyr verstärkt zu kommunizieren, beispielsweise Steyr als Innovationshub, als „Silicon Valley“ für automotive Zukunftsanstriebssysteme.

Auch Bürgermeister Vogl wünscht sich eine Marke, die mit Leidenschaft transportiert wird. Seit einem Jahr arbeitet er bereits daran das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer starken Marke zu schaffen. Vielleicht fließen die Anregungen in den Schlussworten von Moderator Mascher in die Markenbildung ein, der Steyr mit Bewegung verbindet, denn Bewegung findet sich in den Innovationen, im Fluss, beim Wandern in der Natur etc. Derzeit gibt es die Möglichkeit mit #MeinSteyrDeinUrlaub auf den Sozialen Kanälen mitzumachen und Steyr in seiner Vielfalt sichtbar zu machen.

Die anregenden Diskussionen wurden beim Buffet fortgesetzt und bildeten so den Abschluss für einen spannenden Abend, der dazu veranlasst, ins Tun zu kommen. Dies wird die Zukunftsregion Steyr auch aufgreifen. „Wir werden uns intensiv mit den heutigen Ergebnissen beschäftigen und schauen, wo wir weitere Entwicklungen initiieren können – gemeinsam mit den Unternehmen der Stadt“, sagt Daniela Zeiner, Leiterin des Netzwerks.

Ebenso spannend wird es bei der nächsten Veranstaltung am Dienstag, den 8. November beim Forum Elektromobilität ab 17:00 Uhr (CheckIn) im Amtsgebäude Reithoffer in Steyr, durchgeführt von der Zukunftsregion Steyr und der Stadt Steyr. In mehreren kurzen Impulsvorträgen und einer anschließenden Diskussionsrunde wird das Thema Elektromobilität auf vielschichtige Weise beleuchtet. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich bei den einzelnen Infoständen individuell mit den Themen im Detail zu beschäftigen.

