Wirtschaft & Politik

Erstes Forum Elektro­mobil­ität in Steyr

STEYR. Die Zukunftsregion Steyr und die Stadt Steyr laden zum ersten Forum Elektromobilität am Dienstag, 08. November 2022 ab 17:00 Uhr im Amtsgebäude Reithoffer ...

Bürgermeister Markus Vogl wird die Veranstaltung um 17:30 Uhr mit Netzwerkchefin Daniela Zeiner und Verkehrsstadträtin Judith Ringer eröffnen, Katrin Wachauer vom ORF OÖ wird moderierend durch den vielseitigen Abend mit Impulsen und Podiumsdiskussion führen. Im Anschluss gibt es im Foyer die Möglichkeit den Austausch zu vertiefen, sowie spannende Stände mit Produkten und Informationen rund ums Thema Elektromobilität zu besuchen.

„Es ist die erste derartige Veranstaltung, wir freuen uns über die Kooperation mit der Stadt Steyr, um gemeinsam eine Plattform zu bilden, an Elektromobilität interessierte Menschen zu vernetzen und zum Austausch zu bewegen“, sagt Daniela Zeiner vom Netzwerk Zukunftsregion Steyr. Egal ob Anbieter oder Anwender, alle sind eingeladen, kostenlos am Forum teilzunehmen, um sich gemeinsam mit der Frage: "E-Mobilität in der Stadt Steyr – was fehlt zum Durchbruch? Was bringt uns voran?" auseinanderzusetzen.

Im Laufe des Abends wird das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, Stadträtin Katrin Auer erläutert in ihrem Impulsreferat die „Nachhaltigkeitsstrategie Steyr 2040 klimaneutral“, Doris Falb und Max Falb-Forsthuber, Trainer:innen vom Elektromobilitätsclub Österreich und Klima-Kompetenzpartner des BMKs werden zum Thema „Die Zukunft ist elektrisch!“ informieren. Alles über die Nutzung und Akzeptanz der E-Firmenbikes erzählt Helmut Landgraf (Bitter) aus Anbieter- und Anwendersicht. Ein spannendes Projekt aus der Region mit viel Zukunftspotential stellt Geschäftsführer der VITUS DRIVE GmbH Georg Baumgartner in seinem Impuls „Österreichs erstes flächendeckendes E-Carsharing“ vor. Martin Skerlan, Regionalmanager, TIER Mobility Austria GmbH wird im letzten Impuls die Frage beantworten, wie die E-Scooter des Unternehmens in Steyr angenommen wurden, welche Erfahrungswerte es gibt und wie die Vision des Unternehmens Tier aussieht.

In der anschließenden Podiumsdiskussion schildern unter anderem Bernhard Matschl (Direktor EMC Österreich), Jürgen Heinzelreither (Geschäftsführer E-mobility.shop), Roland Raab (Umweltmanagement Stadtbetriebe Steyr), Herwig Denk (ÖAMTC) und Rainer Aichinger (Pionier im E-Bike Bereich und Eigentümer von E-Mobility Experience GmbH) ihre Sichtweise zum Thema.

Nähere Infos und Anmeldung: www.zukunftsregion-steyr.at