Augen.Blick: Erster Augen­gesund­heits­tag in Bad Hall

BAD HALL. Am 25. November um 15 Uhr stellt das EurothermenResort Bad Hall die Augen in den Blickpunkt: Vorträge und Probe-Therapien zum Kennenlernen - der Augengesundheitstag im Gästezentrum Bad Hall erwartet Besucher:innen mit einem abwechslungsreichem Programm ...

Der Augengesundheitstag bietet die Möglichkeit, die einzigartigen Jodsole Augentherapien näher kennen zu lernen und sich von Fachpersonal beraten zu lassen. Der Vortrag von Frau Dr. Katharina Rezanka, Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie und Ärztliche Leitung am Augenambulatorium, schafft einen Überblick über die Augenerkrankungen und Therapiemöglichkeiten in Bad Hall. Weiters steht die Einzigartigkeit des Bad Haller Natur-Heilmittels Jodsole (eine der stärksten Jodsolequellen Mitteleuropas) im Mittelpunkt. Direkt vor Ort kann auch die Augen-Lipidbesprühung ausprobiert werden, hautnah spürt man die wohltuende Wirkung.

„Der Jungbrunnen, die Bad Haller Jodsole, ein in exzellenter Qualität natürlich vorkommendes Heilquellwasser, wird seit Jahrzehnten bei der Behandlung von Augenerkrankungen erfolgreich und nachhaltig eingesetzt", so die Fachärztin für Augenheilkunde, Dr. Katharina Rezanka. Das vielfältige Therapieangebot im Gesundheitszentrum Physikarium und Kompetenz-Zentrum für Sicca-Syndrom sowie die ärztliche Betreuung im Ambulatorium für Augenheilkunde des EurothermenResorts Bad Hall schaffen durch die einzigartige Wirkung des Natur-Heilmittels gute Behandlungserfolge bei einer Vielzahl an Augenerkrankungen.

Therapie-Indikationen

„Trockenes Auge" - Dysfunktionelles Tränensyndrom

Chronische Bindehaut- und Lidrandentzündung

Degenerative Veränderungen des Augenhintergrundes durch Maculadegeneration und Folgezustände hoher Kurzsichtigkeit

Gefäßerkrankungen und Durchblutungsstörungen des Auges z. B. aufgrund Atherosklerose, Hypertonie und Diabetes mellitus

Sehnervenerkrankungen

Glaskörpertrübungen

Der 1. Augengesundheitstag im EurothermenResort Bad Hall soll das Bewusstsein für die Augengesundheit wieder stärken und die vielfältigen Möglichkeiten an Prävention und Therapien mit der Bad Haller Jodsole in den Fokus stellen. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen, der Hauptpreis ist eine Gesundheitswoche Augen-Fit im Hotel Miraverde****, sowie der kulinarische Ausklang runden den informativen Nachmittag ab.

Unten: Dr. Katharina Rezanka