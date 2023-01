Fitness

Caritas-Treffpunkte für pflegende Angehörige im Klinikum Steyr

STEYR. Die Caritas bietet ab 2. Februar wieder jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr im Schulungszentrum Haus 10 einen Treffpunkt für pflegende Angehörige an. Neu ist, dass es neben Austauschmöglichkeiten rund um die Pflege Zuhause auch Impulsvorträge für die Teilnehmer*innen gibt ...

Die Betreuung und Pflege eines nahen Angehörigen bringt viele Herausforderungen mit sich. Durch die vielen Aufgaben bleibt weniger Zeit für sich selber und die eigenen Bedürfnisse. Oft kommt es auch zum Rückzug aus dem Freundeskreis und manchmal auch zu familiären Konflikte, so dass das Gefühl entsteht, mit allem alleine zu sein. Deshalb organisiert die Caritas Treffpunkte für pflegende Angehörige, wo sie die Möglichkeit zum Reden, Zuhören und gegenseitigen Stärken haben. „Es wird auch praktisches Wissen vermittelt. Die Impulsvorträge geben Tipps und Tricks, die den Alltag von pflegenden Angehörigen erleichtern können“, sagt Birgit Freidhager von der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige in Steyr. Birgit Freidhager leitet die Treffen und bittet um Anmeldung unter 0676 87 76 24 47 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Am 2. Februar wird Gabriela Simmer, Sozialarbeiterin des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums Steyr, Infos rund um das Thema „Plötzlich Pflege“ geben. Am 2. März gibt die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Evelin Riedler Einblicke in die Welt der Kinästhetik, der Lehre der Bewegungsempfindung. Achtsamkeit und ein achtsamer Umgang mit sich selbst stehen am 4. Mai am Programm und am 1. Juni findet ein offenes Treffen statt, das genügend Raum für gegenseitigen Austausch bietet.

Info: www.caritas-ooe.at/pang