Adipositas-Chirurgie: Operation als Hilfe bei Übergewicht

KIRCHDORF. Knapp jede/r zweite ÖsterreicherIn ist übergewichtig, bereits jede/r vierte adipös und damit krankhaft fettleibig. Abnehmen aus eigener Kraft mittels Ernährungsumstellung gepaart mit körperlicher Bewegung ist für Adipositas-PatientInnen meist nicht mehr möglich. Seit Juni finden am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf hochspezialisierte chirurgische Eingriffe für Menschen mit Adipositas statt ...

Die Welt-Gesundheitsorganisation stuft Adipositas als weltweit größtes chronisches Gesundheitsproblem bei Erwachsenen ein. Fettleibigkeit ist nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern eine ernsthafte Erkrankung. Übergewicht belastet die lebenswichtigen Organe und führt zu einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und bestimmten Krebsarten. Außerdem kann Fettleibigkeit zu Gelenkproblemen, Schlafapnoe, Unfruchtbarkeit und psychischen Störungen wie Depressionen und geringem Selbstwertgefühl beitragen. Im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf betreut ein ExpertInnenteam aus der Chirurgie PatientInnen mit Adipositas. Bereits seit drei Jahren besteht die Adipositas Ambulanz – seit Juni werden auch Operationen am Standort durchgeführt.

Hochspezialisierte OP mit strengen Anforderungen

Bei Adipositas-PatientInnen wird die sogenannte bariatrische Chirurgie angewendet - eine hochkomplexe Operationsmethode, für die strenge Anforderungen gelten. Bereits seit Monaten liefen die Vorbereitungen, um die Operationen am Standort Kirchdorf allen Richtlinien entsprechend durchführen zu können. „Im Team der Chirurgie führen wir diese Operationen bereits seit Jahren am Standort Steyr durch und haben somit bereits umfangreiches Wissen und Erfahrung im Bereich der Adipositas Chirurgie gesammelt. Es freut uns ganz besonders, nun auch in Kirchdorf diese Operationen anbieten zu können und damit eine Spezialisierung in der Chirurgie zu schaffen. Wir haben hier sehr gute Voraussetzungen für die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus bietet der Standort ein sehr gutes Netzwerk aus den verschiedenen Abteilungen, in dem wir Patientinnen und Patienten vor und nach der OP bestmöglich begleiten können. Es wird aus der Inneren Medizin, der Anästhesie und Intensivmedizin, der Diätologie und der Physiotherapie fächerübergreifend zusammengearbeitet, um gemeinsam das optimale Ergebnis zu erzielen“, erklärt Prim. Priv. Doz. Dr. Adam Dinnewitzer, Leiter der Abteilung für Chirurgie an beiden Standorten des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf Steyr.

Warum eine Gewichtsreduktion wichtig ist

Eine Gewichtsreduzierung durch eine OP kann bei Betroffenen sowohl die allgemeine Gesundheit und die Lebensqualität deutlich verbessern. So haben beispielsweise Studien gezeigt, dass Personen, die sich einer bariatrischen Operation unterzogen haben, einerseits erheblich an Gewicht verloren haben und dadurch andererseits langfristig von Typ-2-Diabetes verschont blieben. Darüber hinaus kann die Operation das Risiko einer Medikamentenabhängigkeit verkleinern, die Mobilität verbessern und das psychische Wohlbefinden stärken.

Vor jeder OP werden Betroffene von den ExpertInnen betreut und ausführlich über den Eingriff informiert. „Die Operationen werden ohne größeren Bauchschnitt laparoskopisch durchgeführt. Dabei wird der Magen-Darm-Trakt, beispielsweise durch eine Variante des Magenbypasses oder eine Schlauchmagenbildung verändert, um so den gewünschten Gewichtsverlust zu bewirken“, erklärt OA Dr. Wolfgang Fischer, Experte für Adipositas Chirurgie.

Lebensumstellung trotz OP unumgänglich

Die Adipositas Chirurgie ist zwar ein wirksames Mittel zur Gewichtsreduktion, sollte aber als Teil eines umfassenden Konzepts zur Behandlung von Fettleibigkeit betrachtet werden. Gesunde Essgewohnheiten, regelmäßige körperliche Betätigung und psychologische Unterstützung sind wesentliche Bestandteile eines erfolgreichen Gewichtsmanagements.

„Eine OP unterstützt und motiviert Betroffene bei der Änderung des Lebensstils und hilft dabei gesündere Gewohnheiten anzunehmen, um den Gewichtsverlust langfristig zu halten“, so OÄ Dr.in Margit Stellnberger. Auch nach einer OP werden Betroffene weiterhin von den ExpertInnen in Kirchdorf betreut.