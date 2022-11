Kultur & Society

Gute Stimmung bei schöner Mode

BAD HALL. Mehr als 250 Besucher konnte das Modehaus Kutsam Anfang Oktober in Kirchdorf, St. Valentin und Bad Hall zum Modetrendabend begrüßen. Dabei wurden wieder begeisterte Kunden zu Models und präsentierten die neuen Trends der Herbst- und Wintersaison ...

Nach einem Jahr Pause endlich wieder gesellig zusammenkommen und dabei die neuen Modetrends kennenlernen – dies stand im Mittelpunkt der Modetrendabende im Modehaus Kutsam. Treue Stammkunden und interessierte Neukunden nahmen die Einladung an und informierten sich bei Snacks und Getränken über die neuen Trends der Herbst- und Wintersaison. „Besonders freuen wir uns, dass auch dieses Mal wieder Kundinnen und Kunden dafür begeistern konnten, als Models die neue Mode zu präsentieren“, freut sich Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam. „Wir leben dabei unsere Überzeugung, dass Mode Spaß macht und für jeden Typ und jede Figur was dabei ist!“.

Naturtöne, kuschelige Teile und Bequemlichkeit

Die Trends der Saison stehen ganz im Zeichen von Natürlichkeit und vermitteln dabei ein Gefühl von Gemütlichkeit – also gerade richtig, um sich in der kalten Jahreszeit richtig wohlzufühlen. Nach wie vor stehen Naturtöne im Vordergrund. Kombiniert werden diese mit kräftigen Farben wie königsblau, pink und smaragdgrün, sowie Elementen verganener Jahrzehnte.

Bei den Materialien wird es richtig kuschelig: Ganz vorne dabei ist Strick, das diese Saison in allen Formen vertreten ist. Hinzu kommen weitere Stoffe mit Wohlfühl-Garantie wie Teddy, Boucle, Wolle oder Lammfell-Look.

Dieser Trend zur Behaglichkeit setzt sich auch bei den angesagten Must-Haves der Saison fort: So werden etwa lässige Oversize-Teile, ärmellose Gilets und wärmende Pullunder gerne getragen. Das Tolle dabei: diese angenehmen Teile lassen sich auch topmodisch in ein Business-Outfit integrieren! Dazu noch ein kuscheliger großer Schal mit passender Haube – und der Winter kann kommen!

Persönlichen Beratungstermin vereinbaren – jetzt bequem über die KundenApp

Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich die neue Mode selbst in Ruhe anzusehen, gibt es ein tolles Feature in der KundenClub-App: Über die App können Kunden mit einem Klick einen persönlichen Beratungstermin mit ihrer Modeberaterin/ihrem Modeberater vor Ort vereinbaren. So wird ein sicheres und exklusives Shoppingerlebnis ermöglicht.

Noch eine Chance vor Weihnachten

In Schwertberg gibt es heuer eine Weihnachtsmodenschau am 7.Dezember um 18.30 Uhr. Dort wird neben der aktuellen Mode auch wunderschöne Palmers-Unterwäsche aus dem neuen Shop in Schwertberg präsentiert.