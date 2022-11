Kultur & Society

Ehrungen nach größtem Waldbrand der letzten Jahrzehnte

TULLN/STEYR-LAND. In Hirschwang an der Rax brach am 25. Oktober 2021 am sogenannten „Mittagsteig“ ein Feuer aus. Was um die Mittagszeit als Kleinbrand in steilem und felsigen Gelände begann, sollte sich zu einem der aufwändigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte entwickeln ...

9.000 Helfer im Dauereinsatz

Am Mittagssteig an der Rax brach im unwegsamen Gelände ein Waldbrand aus. Über eine Woche kämpften die Einsatzkräfte aus zum Teil ganz Österreich gegen das Feuer. Aus drei Nachbarstaaten kam zusätzliche Luftunterstützung für die Bodeneinheiten zu Hilfe.

Jahrzehnte des langsamen Wachsens wurden in kurzer Zeit zerstört. Binnen weniger Stunden breiteten sich die Flammen im Vorjahr aus, bis mehr als 100 Hektar Wald in Brand standen, noch dazu in steilem und felsigem Gelände. Fast 9.000 Helfer kämpften gegen die Flammen, erst nach zwei Wochen konnte vorläufig „Brand aus“ gegeben werden.

Für den unermüdlichen Einsatz der freiwilligen Helfer verliehen Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner, ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und sein Vize Martin Boyer die Medaille des Landes Niederösterreich für Katastropheneinsatz an jene Einsatzkräfte, die mehr als 48 Stunden in Hirschwang im Einsatz standen.

Vier Florianis aus Reichraming Tagelang im Einsatz

Für ihren Einsatz wurden auch Michael Brunthaler, Michael Weinmayr, Roland Stngelmeier und Hans Peter Brandecker vom Waldbrandstützpunktes Reichraming am Dienstag, 25. Oktober 2022 in der Feuerwehrschule in Tulln geehrt.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sprach dabei von einem der aufwendigsten Löscheinsätze der vergangenen Jahrzehnte. Und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ergänzte: „Ihr habt durchgehalten, und das hat gezeigt, die Sicherheitsfamilie hält zusammen.“

Unten von links: FPräs Robert Mayer, Siegfried Stögermeyer und Markus Marehard FF Wels. Christian Huemer FF Scharnstein. Michael Brunthaler, Michael Weinmayr, Roland Stngelmeier und Hans Peter Brandecker FF Reichraming.