Vielgeprüftes Österreich: Paul Lendvai zu Gast in Sierning

STEYR-LAND. Publizist und Moderator Prof. Paul Lendvai war mit seinem Buch „Vielgeprüftes Österreich“ am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr im Rudensaal. Lendvai, geboren 1929 in Budapest, lebt seit 1957 in Wien. Als Korrespondent für die Financial Times, ORF-Berichterstatter und -Intendant ...

sowie jahrelanger Leiter des Europastudios hat er sich einen Namen gemacht und ist heute einer der bedeutendsten Publizisten des Landes.

Mit seinem neuen Buch „Vielgeprüftes Österreich“ berichtet er über die Entwicklung Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg und stellt kritische Analysen verschiedenster Persönlichkeiten, die das Schicksal des Landes formten, in den Mittelpunkt. Welche Rolle spielt Charisma in der österreichischen Politik? Wieso erliegen die Menschen immer wieder politischen Verführern und was genau hat es mit antisemitischen und fremdenfeindlichen Ressentiments in Österreich auf sich? Auf all das hat Paul Lendvai eine Antwort – denn er kennt sie alle: die Großen der Politik.

Die Veranstaltung des Vereines Literaturschiff, wurde von Christine Haiden moderiert.

