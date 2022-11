Kultur & Society

Erster Dietach­er Krampus­lauf am 26. November

DIETACH. Endlich ist es soweit - nach zwei coronabedingten Verschiebungen dürfen die Devils and Angel und die SPÖ Dietach zum 1. Dietacher Krampuslauf einladen. Traditionell in der Vorweihnachtszeit werden am Samstag den 26. November etwa 100 Krampusse ihre Ruten am Ortsplatz in Dietach schwingen und mit bengalischen Lichtern dabei die Zuseher in ihren Bann ziehen ...

Bereits um 18:00 Uhr wird der Nikolaus gemeinsam mit dem Krampus den jüngeren Gästen Kleinigkeiten überreichen, ehe der Lauf gegen 18:30 Uhr startet. Für die mutigen Gäste wird es nach Laufende noch die Möglichkeit geben, ein Selfie/Foto mit dem einem oder anderen Kramperl schießen zu können - die weiteren Gäste dürfen sich bei Punsch oder Glühwein den nötigen Mut antrinken.

Fotos: Devils and Angel