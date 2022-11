Kultur & Society

Robert Menasse liest aus Die Erweiterung

STEYR. Nach dem gefeierten Roman „Die Hauptstadt“ hat der österreichische Ausnahme-Schriftsteller nun den zweiten Teil seiner geplanten Europa-Trilogie veröffentlicht. „Die Erweiterung“ handelt von zwei „Blutsbrüdern“, die gemeinsam im Untergrund gegen das kommunistische Regime in Polen gekämpft haben ...

... und sich nun im Zuge des europäischen Beitrittsprozesses Albaniens auf unterschiedlichen Seiten stehen. Am 17. November liest er um 19.30 Uhr im Museum Arbeitswelt. Im AK OÖ Kulturmonat November gibt es für AK-Mitglieder eine Ermäßigung.

Der neue Roman von Robert Menasse handelt von Mateusz und Adam. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Polen gehen sie getrennte Wege. Der eine, Mateusz, wird polnischer Ministerpräsident. Der andere, Adam, macht in der Europäischen Kommission Karriere. Ihre Wege treffen sich im Zuge der Vorbereitungen eines Beitrittsgesuchs Albaniens in die EU wieder. Aus der einstmals tiefen Verbundenheit wird eine unversöhnliche Feindschaft von europäischer Dimension. Der politische Konflikt der beiden Blutsbrüder ist aber nur der Rahmen, innerhalb dessen sich eine Vielzahl von Schicksalen entscheidet und große Lebensanstrengungen auf die Probe gestellt werden – bis zum Showdown auf dem schwankenden Boden eines albanischen Kreuzfahrtschiffs.

Zum Autor

Robert Menasse ist 1954 in Wien geboren, studierte Germanistik, Philosophie sowie Politikwissenschaft. Er lebt als Literat und kulturkritischer Essayist hauptsächlich in Wien. Zuletzt veröffentlichte er: „Der europäische Landbote“ (2012), „Heimat ist die schönste Utopie“ (2014) und „Die Hauptstadt“ (2017). 2017 wurde er mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, 2022 steht er mit seinem aktuellen Roman auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises.

Tickets

Karten zur Veranstaltung sind online unter museumarbeitswelt.at/shop oder von Fr bis So zwischen 10 und 17 Uhr direkt an der Kassa.

Vorverkauf: 16,00 Euro | Abendkasse 20,00 Euro | Mit AK-Leistungskarte: 10,00 Euro