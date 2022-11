Kultur & Society

Foto­aus­stellung: Amerikanische Notizen

STEYR. "Amerikanische Noizen" lautet derTitel der aktuellen Fotoausstellung von Peter Trautwein im Seidl Bräu. Zu besichtigen sind die Werke während der Öffnungszeiten des Gasthauses. Diese sind von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr. Dauer der Ausstellung: Derzeit kein fixes Ende geplant. Sie kann auf jeden Fall bis Anfang Sommer 2023 besichtigt werden ...

Peter Trautwein zu seiner Ausstellung: Im Sommer 2017 fuhr ich von Montana nach Denver in Colorado und heuer im Juni setzte ich die Reise fort – über New Mexico und Texas bis Saint Louis am Mississippi. Für die Rückfahrt nach Denver wählte ich die ruhige ‘Route 36‘. In New York hielt ich mich im Frühjahr 2019 auf. Bei diesen drei Reisen sind meine "Fotografischen Notizen" entstanden.

Amerika selbst stellen sie nicht dar, denn dazu ist das Land zu groß, zu vielfältig, zu kompliziert. Als "Notizen" sind sie Erinnerungsstütze und Bausteine für mein "Bild von Amerika", welches ich mit den Jahren entwickeln und verfeinern konnte.

Reisen wie diese, vor allem Roadtrips in den Weiten Amerikas, haben Tradition. Bereits in den 1950er Jahren fuhr Robert Frank quer durchs Land und fotografierte, was er sah. Sein Werk "The Americans" wurde zur Bibel späterer Fotografen. Er hatte begonnen den banalen Alltag zu fotografieren, und diesen wahrzunehmen war man nun bereit. "America the Beautiful" war das nicht mehr.

Später erlangte Thomas Hoepker nach einem 26.784 Kilometer langen Roadtrip im Jahr 1963 Weltruhm mit seiner Reportage "Heartland". Zurück in Deutschland, stellte er fest: Das Amerika, das ich gesehen habe, hat wenig mit europäischen Vorstellungen zu tun. Und weiters: Europa sollte sich nicht amerikanisieren.

Im November 2005 stellte mir in Saint Louis ein Herr diese Frage: Ihr Europäer schimpft über uns Amerikaner. Weshalb macht ihr uns alles nach?