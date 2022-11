Kultur & Society

Zwei Gitarren sorgten für beste Stimmung

STEYR. Ohne Schnörkel, aber dafür mit viel Spielwitz und Freude am musizieren: die Band Romax trat am letzten Samstag (12. Nov.) im Café Pavillon erneut den Beweis an, dass zwei Gitarren und ein Stimme völlig ausreichen, um ein Publikum perfekt zu unterhalten ...

Von Eric Clapton und Bob Dylan über die Red Hot Chilli Peppers und Lenny Kravitz reichte das dreistündige Programm bis zu Reinhard Fendrich und Georg Danzer. Ein gelungener Abend mit toller Musik und gut gelauntem Publikum.