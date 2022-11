Kultur & Society

Nikolaus und seine Kram­pusse im Feuer­wehr­haus Münichholz

STEYR-MÜNICHHOLZ. Der Löschzug 5 Münichholz der Freiwilligen Feuerwehr Steyr lädt am Dienstag, den 5. Dezember nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder zu „Nikolaus und seine Krampusse“ ins Feuerwehrhaus Münichholz ein. Bereits ab 17:00 Uhr freuen sich die Florianis auf die Besucher:innen, um gemeinsam auf den Nikolaus zu warten ...

Um 18:00 Uhr ist es dann so weit: Der Nikolaus wird in Begleitung seiner Krampusse beim Löschzug 5 eintreffen. Dieses Jahr werden die Krampusse von den „Devils and Angel Steyr“ eine Show aufführen. Wie bei den letzten Krampusfeiern können auch dieses Jahr wieder Nikolaussackerl für die Kinder im Feuerwehrhaus abgegeben werden. Die Sackerl bitte mit dem vollen Namen des Kindes (Vor- und Zuname) beschriften und am 4. oder 5. Dezember, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr, im Feuerwehrhaus abgeben. Der Nikolaus wird dann die kleinen Gäste aufrufen, um ihnen ihre Nikolaussackerl zu übergeben.

Die Kameraden des Löschzug 5 der Freiwilligen Feuerwehr Steyr versorgen Besucher:innen während der Feier mit Getränken und Speisen.

Fotos: Peter Röck