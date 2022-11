Kultur & Society

HEY! Heiß­luft­ballon­start mit dem Christ­kind

STEYR. Am 27. November um 11 Uhr hebt auf der Pfarrwiese in Christkindl der HEY! Heißluftballon ab und nimmt alle Wunschzetteln mit in den Himmel. Einfach am 18. November ab 14 Uhr und 19. November ab 9 Uhr im HEY! einen Ballonbrief im HEY! besorgen, Wunschzettel hineinstecken, frankieren, mit Rücksendeadresse versehen und gleich vor Ort wieder abgeben ...

Das Christkind schreibt garantiert zurück! Natürlich kann man auch direkt beim Abheben des Ballons den Wunschzettel dem Christkind übergeben.

WANN: 27. Nov. 2022, 11 Uhr

WO: Pfarrwiese, Steyr Christkindl