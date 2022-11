Kultur & Society

Das Flucht­paradox: Matinee mit Judith Kohlen­berger im Museum Arbeits­welt

STEYR. Flucht ist ein Widerspruch: Man will bleiben, muss aber weg. Flucht ist traumatisierend: Man sucht Sicherheit, muss dafür aber sein Leben aufs Spiel setzen. Und Flucht (nach Europa) ist paradox: Man muss Recht brechen, nämlich „illegal“ Grenzen passieren, um zu seinem Recht auf Asyl zu kommen. Am Samstag, dem 3. Dezember, lädt das Museum Arbeitswelt zur Matinee mit Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ...

Mit ihrem neuen Werk „Das Fluchtparadox“ liefert die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger eine detaillierte Analyse unseres Umgangs mit Vertreibung und Vertriebenen. Sie zeichnet die historischen und jüngsten Entwicklungen, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, in rechtlicher, gesellschaftlicher und individueller Perspektive nach. Im Gespräch mit Susanne Pollinger wird sie für mehr Vertrauen in die Stärke unserer Institutionen, unseres Rechtsstaats und unserer Zivilgesellschaft plädieren – und sie wird aufzeigen, wie wir zu einer menschlichen Asyl- und Integrationspolitik kommen, wenn wir unsere moralische Verantwortung wahrnehmen.

Zur Autorin

Judith Kohlenberger ist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der WU Wien, wo sie zu Fluchtmigration, Integration und Zugehörigkeit forscht und lehrt. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ist sie im Integrationsrat der Stadt Wien tätig und engagiert sich als Gründungsmitglied von COURAGE – Mut zur Menschlichkeit für legale Fluchtwege. Mit ihrem Buch „Das Fluchtparadox“ schaffte es sie auf die Shortlist zum Wissenschaftsbuch des Jahres.

Eintritt: VVK 10,- / Kassa 12,-

Vorverkauf: www.museumarbeitswelt.at/shop | FR-SO von 10-17 Uhr direkt an der Kassa