Falco meets Queen: Legen­däre Sounds rocken das 29. Musik­festival Steyr

STEYR. Sie zählen zu den schrillsten, auffälligsten und prägendsten Persönlichkeiten der kultigen 1980er- und 1990er-Jahre. Mit Songs wie „We Will Rock You“, „We are the Champions“, „Jeanny” und „Rock me Amadeus“ haben Falco und Freddie Mercury Musikgeschichte geschrieben und die Charts rund um den Globus gestürmt. Mit „Falco meets Queen“ lässt das Musikfestival Steyr die viel zu früh aus dem Leben gerissenen Ausnahmetalente wieder auferstehen ...

Für die Hauptrollen konnte Intendant Karl-Michael Ebner niemand geringeren als Sascha Lien, der von Rock-Legende Brian May höchstpersönlich für die Hauptrolle des Musicals „We Will Rock You“ entdeckt wurde, und Axel Herrig gewinnen, der dem „Falken“ schon mit „Falco meets Amadeus“ Gesicht und Stimme verliehen hat. An insgesamt neun Abenden werden sie die Bühne im Steyrer Schlossgraben, von 20. Juli bis 5. August 2023, mit den Kult-Sounds zum Beben bringen. „‚Falco meets Queen‘ ist eine Hommage und zugleich eine Ansage, eint die Legenden neben ihren unverkennbaren, ikonischen Stimmen doch vor allem ihre Kompromisslosigkeit, allen Wiederständen zum Trotz ihren eigenen Weg zu gehen. Damit haben sie Musikgeschichte geschrieben und Generationen inspiriert“, so Intendant Karl-Michael Ebner.

Jetzt Karten sichern und vom Frühbucherbonus profitieren

Tickets für die 29. Spielsaison des Musikfestival Steyr sind ab sofort erhältlich. Schnellentschlossene können bis inklusive 31. Dezember 2022 von 15 Prozent Frühbucherbonus profitieren. Nähere Informationen zu den Vorstellungsterminen und Tickets für alle Kategorien sind online auf www.musikfestivalsteyr.at verfügbar.

Über das Musikfestival Steyr

Das Musikfestival Steyr geht von 22. Juli bis 5. August 2023 in die 29. Spielsaison und verwandelt den Schlossgraben von Schloss Lamberg in rund zweimonatiger Aufbauarbeit zu einer der schönsten Open-Air-Bühnen Österreichs. Neben erfolgreichen Opern- und Operettenproduktionen hat das Musikfestival Steyr in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass es Musical „kann“ und sich mit Eigenproduktionen wie „Les Misérables“, „My Fair Lady“, „Evita“, „West Side Story“, „Chicago“ „Cabaret“, „Musical Fever“ oder „Der Mann von La Mancha“ einen verdienten Spitzenplatz in der heimischen Musicalszene erspielt. Neben der jährlichen Eigenproduktion wartet das Musikfestival Steyr mit gefeierten Gastauftritten sowie mit dem „Kino unter Sternenhimmel“ mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein auf. Weitere Informationen auf www.musikfestivalsteyr.at.

Unten: Sascha Lien. Foto © Karim Khawatmi