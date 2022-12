Kultur & Society

Feuer­wehr­ball Steyr am 14. Jänner 2023

STEYR. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Steyr freuen sich, 2023 wieder beim Ball der Bälle begrüßen zu dürfen. Der Feuerwehrball Steyr findet am Samstag, den 14. Jänner 2023 in der Stadthalle Steyr statt. Einlass ist um 19:00 Uhr ...

Der Kartenvorverkauf startet ab Donnerstag, den 08. Dezember bei allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Steyr. Kartenpreis: Vorverkauf 28 und Abendkasse 32 EUR

"Ob routinierter Ballbesucher und Vieltänzer oder das erste Mal und als Tanzneuling, beim Feuerwehrball in Steyr ist jeder willkommen. Tauchen Sie ein, in Steyrs größten Ballsaal und erleben Sie die vielen Attraktionen. Lassen Sie sich von der Musik der Post-Big-Band aus Salzburg verführen und von der Mitternachtseinlage beeindrucken. Nach einer, oder mehreren Runden auf der 250m² großen Tanzfläche, lädt der Weber Weinstandl, die Knöbl Lounge mit Cocktailbar oder die Volksbank Seidlbar zum Erholen ein. Wer es rockiger möchte, kommt in der Disco „The Tube“ powered by AGRU ganz auf ihre oder seine Kosten. Ein erlebnisreicher Abend, mit viel Spaß, guter Unterhaltung, netten Menschen in eindrucksvollem Ambiente ist garantiert. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Steyr freut sich schon jetzt auf Ihr Kommen!"