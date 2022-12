Kultur & Society

Feuer­wehr verteilt Friedens­licht

STEYR. Wie so oft im Jahr, stellt sich die Feuerwehr Steyr auch am Heiligen Abend in den Dienst der guten Sache. Am Samstag, 24. Dezember, kann man zwischen 7 und 16 Uhr das Friedenslicht im Feuerwehrhaus Münichholz abholen, bei der Ennsleiten-Trafik (Arbeiterstraße 37) von 7:30 bis 12 Uhr ...

Es werden auch selbstgebaute Holzlaternen um 12 Euro verkauft. Älteren und kranken Mitmenschen wird das Friedenslicht kostenlos nach Hause gebracht. Anmeldung unter Tel. 07252/73563.

Der Reinerlös aus den Spenden der Friedenslichtaktion des Löschzugs 5 Münichholz, kommt heuer der auf einen Rollstuhl angewiesen Magdalena aus Haidershofen zugute.