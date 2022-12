Kultur & Society

Advent­konzert sammelt Spenden für Brunnen in Tansania

STEYR. Über 200 Besucher fanden am Samstag, 10. Dezember den Weg in die Pfarrkirche Steyr Münichholz zum 8. Advendkonzert der Katholischen Männerbewegung (KMB). Unter den Gästen auch zahlreiche Politiker, u.a. der Abgeordnete zum Nationalrat Johann Singer ...

Örtliche Gruppen wie der Chor Mix-Dur, die Wachtberger Hornbläser, ein Schülerchor der MS Promenade und die Familienmusik Bruckner aus Inzersdorf im Kremstal, hatten sich bereit erklärt, das Benefiz-Adventkonzert unentgeltlich mit ihren Auftritten zu unterstützen. Stimmungsvoll war es den vier Chören gelungen, das Publikum auf Weihnachten einzustimmen und die Sorgen des Alltags für 90 Minuten vergessen zu machen.

Der Erlös des Konzertes kommt der Aktion "SEI SO FREI – sauberes Wasser für Tansania“ zugute. Die KMB Münichholz will gemeinsam mit der KMB Ternberg einen Tiefbohrbrunnen in Tansania finanzieren.