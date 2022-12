Kultur & Society

Zwei Konzerte zum Jahresausklang mit dem Schubert Art Ensemble

STEYR. Im barocken Ambiente des Alten Theaters in Steyr stimmt das Schubert Art Ensemble am 31. Dezember 2022 um 17 und 20 Uhr das Publikum mit zwei Konzerten auf den Jahreswechsel ein. Die Vokalformation Schubert Art Ensemble Vienna, bestehend aus Solisten der Wiener Volks- und Staatsoper ...

sowie ehemaligen Mitgliedern der Wiener Sängerknaben, hat sich mit seinem unvergleichbaren brillanten Klang und originellen Arrangements in den letzten Jahren einen internationalen Namen gemacht.

Karten zum Preis von 30 Euro, 25 Euro, 20 Euro und 12 Euro bekommt man in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und Trafikplus-Trafiken in ganz Österreich zuzüglich Gebühren, im StadtService Steyr, Stadtplatz 27, (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800, über www.oeticket.com sowie an der Abendkasse.

WANN: 31. Dez. 2022, 17 und 20 Uhr

WO: Altes Theater Steyr, Handel-Mazzetti-Promenade 3, 4400 Steyr