Krimi-Trail Steyr: Rätsel­erlebnis für Hobby-Detektive

STEYR. Mit den Krimi-Trails kommt ein neues Erlebnis-Angebot nach Steyr, bei dem man in die Rolle eines Ermittlers oder einer Ermittlerin schlüpfen, auf Spurensuche gehen, Beweise finden und den Täter oder die Täterin überführen kann ...

Wie war das nochmal mit dem Tod des Autors? Autor ist Alex Weigand zwar nicht, aber dafür der neue Star am Steyrer Künstlerhimmel. Nur wenige Wochen vor der Eröffnung seiner ersten eigenen Ausstellung wird Alex ermordet aufgefunden. Doch was ist passiert? Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn die Spuren am Tatort helfen zunächst nicht weiter. Klar ist jedoch, Alex hat sich in seinem Leben nicht immer nur Freund:innen gemacht – könnte ihm dies nun schlussendlich zum Verhängnis geworden sein? Es liegt jetzt an den Krimi-Fans und Hobby-Detektiven, den rätselhaften Mord aufzuklären und den Täter oder die Täterin dingfest zu machen.

So funktioniert’s

In der Krimi-Akte finden die Teilnehmer:innen den Ermittlungsauftrag. Nachdem die Hobby-Ermittler:innen den in der Krimi-Akte genannten Tatort aufgesucht haben, besuchen sie die Wohn-, Arbeits- und Freizeitorte der möglichen Täter:innen in einer selbst festgelegten Reihenfolge, um so weitere Hinweise und Beweise im Chat mit der Einsatzzentrale zu erhalten. Damit gelingt es, nach und nach Verdächtige auszuschließen und den Täter oder die Täterin ausfindig zu machen. Sobald der Täter oder die Täterin gefunden wurde, kann diese oder dieser mittels mitgeliefertem Haftbefehl-Code überführt und der Fall schließlich gelöst werden.

Wer teilnehmen möchte, kann den Krimi-Trail auf der Webseite oder im Büro des Tourismusverbandes Steyr erwerben und herunterladen. Die Krimi-Trails können jederzeit und ohne Voranmeldung absolviert werden.

Infos

Die Krimi-Trails sind ein Outdoor-Gruppenerlebnis für Freunde, Bekannte, Paare, Schulen, Vereine oder Firmenausflüge und kosten EUR 28.- pro Gruppe (max. 5 Personen pro Gruppe). Die Krimi-Trails sind für Personen ab 13 Jahren konzipiert, die Freude am Rätseln haben. Bis 16. Jänner gilt ein Eröffnungsrabatt von 50%. Neben der Krimi- Akte, die man nach erfolgter Bestellung zusammen mit dem Haftbefehl-Code per E-Mail erhält, benötigt man ein internetfähiges und aufgeladenes Handy.

Die Krimi- Trails sind ein Produkt von MyCityHighlight (www.mycityhighlight.com). MyCityHighlight ist Anbieter von Sightseeing- und Freizeiterlebnissen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.