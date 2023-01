Kultur & Society

A Feurige Nocht: Ball der Feuer­wehr Pieslwang

STEINBACH/PIESLWANG. Am Samstag, 21. Jänner 2023 lädt die Freiwillige Feuerwehr Pieslwang zum Feuerwehrball in die Pils Halle in Steinbach an der Steyr ein. Heuer sorgt die neue aufstrebende Band "Voixkrawäu" für musikalische Unterhaltung auf der Tanzfläche und in der angrenzenden Weinlaube. Auch in der Disco und bei der Seidlbar ist beste Stimmung bis in die Morgenstunden garantiert ...

Zudem gibt es beim traditionellen Schätzspiel wieder tolle Preise zu gewinnen. In die Nachbargemeinden wird außerdem ein kostenloser Heimbringdienst angeboten. Vorverkaufskarten sind bei allen Kameraden der FF Pieslwang erhältlich. "Der Veranstalter freut sich auf eine lustige Ballnacht mit euch!"

VVK: 10€

AK: 12€

Abendkleidung/Tracht/Feuerwehruniform obligat

Der Reinerlös dient zur Anschaffung von Feuerwehrgeräten.