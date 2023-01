Kultur & Society

Katho­lische Männer­beweg­ung übergibt Spendencheck für Brunnen in Tansania

STEYR/STEYR-LAND. Bereits vor Corona hatten die Mitglieder der Katholischen Männerbewegung (KMB) Steyr Münichholz beschlossen, eine Spedenaktion zur Finanzierung eines Tiefbohrbrunnen für die „Sauberes Trinkwasser für Tansania“ zu finanzieren. Durch die Pandemie mussten aber viele Veranstaltungen verschoben bzw. abgesagt werden ...

Dadurch dauerte die Geldbeschaffung viel länger als geplant. Mit der KMB Ternberg ein zusätzlicher Partner für die Spendensammlung des Projektes gefunden. Die beiden KMB-Gruppen haben für die Erreichung ihres Zieles diverse Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt.

Mit dem 8. Adventkonzert am Samstag, 10. Dezember 2022 in der Pfarrkirche Steyr-Münichholz, war dann das Geld für den Brunnen gesichert. Am 12. Jänner fuhren Anton Leitner, Johannes Großalber, Willi Nagler und Christian Deichstetter nach Linz, um Franz Hehenberger, dem Geschäftsführer von "Sei so Frei" (der entwicklungspolitischen Organisation der Katholischen Männerbewegung), den Betrag von 12.730 Euro zu übergeben.

Mit diesem Betrag kann ein Brunnen mit Handpumpe in Tansania errichtet, und auch noch der eine oder andere Holzsparofen in Guatemala gekauft werden.