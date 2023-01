Kultur & Society

Vom Papier zum Kuscheltier: Gewinnerin holt sich Preis ab

STEYR. Vergangenes Jahr zeigte das Stadtmuseum Steyr in Kooperation mit dem Kolleg für Elementarpädagogik der BAfEP Steyr die Ausstellung „Vom Papier zum Kuscheltier“. Während der Schau konnten Kinder eigene Entwürfe für Kuscheltiere abgeben. Nach der Ausstellung wurde eine Zeichnung aus mehr als 50 Einreichungen gezogen ...

Nun wurde das fertige Kuscheltier an die glückliche Gewinnerin im Stadtmuseum Steyr übergeben. Prof. Mag. Kurt Leitner, der das Ausstellungsprojekt mit den Studierenden umgesetzt hat, fertigte dieses Einzelstück nach der Kinderzeichnung. „Das Kuscheltier ist wirklich sehr gelungen. Wir freuen uns, dass es nun vom Museum in ein Kinderzimmer übersiedelt und dort hoffentlich viel Freude bereitet“, so Sarah Schobesberger vom Stadtmuseum Steyr.